Minorul „cuțitar”, care a speriat o școală din Giurgiu, are brățară de monitorizare! Cunoscuții tânărului l-au dat de gol

Minorul „cuțitar”, care a speriat o școală din Giurgiu, are brățară de monitorizare! Cunoscuții tânărului l-au dat de gol
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După incidentul care a stârnit îngrijorare în rândul părinților din Giurgiu, CANCAN.RO a aflat noi informații despre adolescentul de 14 ani care a intrat în curtea unei școli, după ce a sărit gardul. O mamă ne-a povestit că băiatul fusese mutat de la o altă unitate de învățământ, în urma unor probleme pe care le-ar fi creat în relația cu profesorii și colegii. Mai mult, sursa noastră susține că acesta poartă o brățară de monitorizare, informație care nu apare în comunicatul Poliției.

Totul a pornit pe 12 noiembrie, când un adolescent a ajuns în curtea unei unități de învățământ din municipiul Giurgiu, după ce a sărit gardul. Primele informații apărute în spațiul public vorbeau despre faptul că tânărul ar fi avut asupra sa un cuțit, iar incidentul a provocat îngrijorare în rândul părinților. (VEZI AICI)

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Ulterior, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a transmis că băiatul are 14 ani și că a intrat în curtea școlii pentru a discuta cu foștii colegi, ajungând pe terenul de fotbal. Polițiștii au precizat că, în urma verificărilor, au stabilit că minorul nu avea asupra sa niciun obiect.

Și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a venit cu explicații, susținând că imaginile surprinse de camerele de supraveghere nu indică un comportament agresiv. Potrivit instituției, adolescentul a intrat în curte în timpul pauzei și a plecat singur după încheierea acesteia. Reprezentanții Inspectoratului au precizat, totodată, că situația nu a reprezentat o amenințare la adresa elevilor sau a cadrelor didactice.

Adolescentul are 14 ani și este din municipiul Giurgiu.

Cine este adolescentul 

Dincolo de informațiile transmise oficial, o mamă ne-a contactat și a oferit detalii pentru CANCAN.RO despre istoricul adolescentului. Potrivit acesteia, băiatul se numește Radu și a fost mutat de la Școala Nr. 8 „Academician Marin Voiculescu”, după ce a creat numeroase probleme atât cadrelor didactice, cât și colegilor.

Sursa noastră susține și că adolescentul poartă o brățară de monitorizare. Potrivit informațiilor primite, dispozitivul ar avea legătură cu un episod în care băiatul și-ar fi agresat părinții. Mama care ne-a contactat nu a putut preciza dacă este vorba despre părinții biologici sau adoptivi.

Mai mult decât atât, adolescentul apare într-un comunicat al Parchetului!

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, la data de 4 noiembrie 2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva unui minor cu inițialele A.R.G., pentru trei infracțiuni de ultraj.

Concret, procurorii arată că, în seara de 27 spre 28 septembrie 2026, trei polițiști din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost amenințați de minor. Acesta le-ar fi spus că îi va omorî cu un cuțit și că le va lua telefoanele, amenințări care le-au creat agenților o stare de temere.

Mai mult, pe 4 noiembrie, procurorii au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de minor, pentru o perioadă de 60 de zile.

Mesajul primit de părinți după incident.

Mai mult, aceeași sursă ne-a transmis și mesajul primit de la cadrele didactice, prin care părinții au fost informați despre măsurile luate după incident. Reprezentanții școlii au dat asigurări că situația este sub control și că au colaborat cu autoritățile locale.

„Bună seara! Dacă vă povestesc copiii acasă o situație pe care au aflat-o și care a generat ceva tensiuni în școală astăzi, despre un fost elev al școlii, vă asigur că totul este sub control, că toate măsurile au fost luate la timp și s-a colaborat foarte bine cu autoritățile locale.

Începând din această seară, între orele 17-19, am avut supravegherea curții școlii de către Poliție, iar de luni vom avea și supraveghere de Jandarmerie, totul pentru siguranța copiilor, nu pentru a crea panică.”, este mesajul transmis de reprezentanții școlii. 

Mesajul primit de părinți

Ce măsuri au fost luate după incident

De altfel, o parte dintre măsurile anunțate în mesajul transmis părinților se regăsesc și în comunicatul Inspectoratului Școlar. Instituția a precizat că dispozitivul de pază al unității de învățământ a fost suplimentat cu încă doi agenți, iar perimetrul școlii urma să fie monitorizat de patrule ale Poliției Locale și Jandarmeriei pe durata programului școlar.

Totodată, Inspectoratul Școlar a anunțat că există o colaborare cu DGASPC Giurgiu pentru gestionarea situației adolescentului și că vor fi suplimentate măsurile de pază și în alte unități de învățământ din județ care au solicitat sprijin.

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