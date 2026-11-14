Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare

Armina și Marcel/ sursa foto: colaj CANCAN
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Marcel și Armina de la Insula Iubirii trăiesc cea mai emoționantă zi din viața lor. Sâmbătă, 14 noiembrie, cei doi și-au jurat iubire și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul are loc în Tenerife, iar cei apropiați le sunt alături. 

Marele eveniment a fost organizat în cel mai mic detaliu pentru a ieși totul perfect. Zilele trecute, Armina s-a dus la locație alături de nașa ei pentru a pune totul la punct. Astăzi a avut loc ceremonia religioasă, iar în mediul online au apărut deja primele imagini de la nuntă. George Jaguarul este prezent în Tenerife și a împărtășit câteva cadre cu proaspeții miri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Marcel și Armina de la Insula Iubirii au astăzi nunta

Marcel, cunoscut publicului drept „Maluma de România”, și Armina s-au căsătorit civil în urmă cu un an. Chiar și așa, s-au dus la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Numai că drumul lor s-a terminat mai repede decât au crezut și asta pentru că și-au dat seama că trăiesc o poveste de dragoste perfectă. Planurile pentru nuntă au continuat, iar azi, sâmbătă, 14 noiembrie, se bucură din plin de titulatura de „miri”.

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George Jaguarul, ispită la emisiune, le este alături în ziua cea mare. El s-a dus în Tenerife, căci acolo se ține petrecerea și a împărtășit în mediul online câteva cadre cu cei doi îndrăgostiți.

„S-au întâlnit legendele”, a spus Jaguarul.

„Și unde mai exact? Oceanul negru de Tenerife”, a completat Marcel.

Marcel și Armina/ sursa foto: social media

Marcel și Armina/ sursa foto: social media

Ce ținută poartă Armina în ziua cea mare

Dacă decorul este unul spectaculos, nu avea cum să nu fie și ținuta Arminei pe măsură. Fosta concurentă de la insulă a optat pentru o rochie albă lungă, din satin, mulată, care îi pune în valoare silueta. Rochia are bretele căzute pe umeri, oferind un efect și mai impresionant.

În ziua cea mare a decis să poarte o coafură lejeră cu bucle lăsate pe spate. Machiajul este unul discret și completează perfect look-ul. Nici Marcel nu este mai prejos. El a ales o ținută albă, dar lejeră și îndrăzneață, în ton cu atmosfera de Tenerife.

Cu cine a mers George Jaguarul la nuntă

Armina, Marcel, Jaguarul și iubita/ sursa foto: social media

Armina, Marcel, Jaguarul și iubita/ sursa foto: social media

Potrivit informațiilor surselor CANCAN.RO, înainte de începerea filmărilor din Thailanda, Jaguarul ar fi lăsat-o acasă pe iubita sa, Diana Grigore. Tânăra l-a așteptat să se întoarcă de la Insula Iubirii, apoi și-ar fi continuat povestea de iubire. Mai mult decât atât, înainte de experiența de pe Inuslă, George Jaguarul spunea că își dorește să își întemeieze o familie, dezvăluind că se simte pregătit pentru rolul de părinte.

Fosta ispită de la „Insula iubirii” mărturisea, de asemenea, că și-ar dori o fetiță căreia să îi ofere toată afecțiunea pe care el nu a primit-o din partea tatălui său. Astfel, el și Diana au fost alături la nunta prietenilor lor, căci, cine știe când urmează ziua cea mare și pentru ei.

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Cum arată locul în care Armina și Marcel Andrei vor face nunta. Fosta concurentă ne-a oferit un sneak peek

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