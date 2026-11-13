Cum a ironizat-o Remi Dobre pe Bianca Iotu, după ce blondina a spus că îl întreținea. Tânărul și-a prezentat locuința de „lux”

Remi Dobre pare să nu fie deranjat de comentariile apărute în mediul online după dezvăluirile făcute de Bianca Iotu la Insula Iubirii. Fostul partener al blondinei a ajuns în centrul atenției după ce aceasta a vorbit despre situația lor financiară din timpul relației și a susținut că ea era cea care suporta o mare parte dintre cheltuieli. În loc să ofere o explicație amplă sau să intre într-un conflict public cu fosta iubită, concurentul a ales o metodă diferită de a răspunde: a publicat un videoclip în care a făcut mai multe remarci ironice.

Discuțiile despre veniturile lui Remi au început după ce Bianca Iotu a povestit în cadrul emisiunii că fostul său partener nu ar fi avut un loc de muncă stabil și că ar fi lucrat part-time. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta, Remi ar fi avut un venit lunar de aproximativ 2.000 de lei, motiv pentru care blondina ar fi ajuns să suporte o parte importantă din cheltuielile celor doi. Dezvăluirile au stârnit numeroase reacții în mediul online, iar concurentul a devenit subiectul unor comentarii legate de independența sa financiară și de modul în care își gestiona viața în timpul relației.

Cum a ironizat-o Remi Dobre pe Bianca Iotu, după ce blondina a spus că îl întreținea

Subiectul nu a trecut neobservat nici pentru Remi Dobre, care a decis să transmită un mesaj urmăritorilor săi prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta a publicat o filmare în care apare inițial în apropierea unui complex rezidențial, după care își continuă prezentarea într-o construcție din lemn, amenajată asemenea unui foișor mic, pentru căței. Întregul moment pare să fie construit în jurul comentariilor pe care le-a primit în ultima perioadă, concurentul făcând aluzie la discuțiile despre locuința și situația sa materială.

Remi a ales să prezinte spațiul în care locuiește, insistând asupra faptului că proprietatea îi aparține și că nu este vorba despre un imobil închiriat. A continuat turul într-un stil evident sarcastic, prezentând inclusiv zona de bucătărie și folosind un ton teatral, ca și cum ar fi oferit publicului un tur al unei locuințe de lux. Prin această apariție, fostul partener al Biancăi a dat de înțeles că nu intenționează să fie afectat de discuțiile despre bani și că preferă să răspundă criticilor prin umor și ironie.

„Am văzut că foarte multă lume e preocupată de câștigurile mele financiare, multă lume spune că sunt întreținut sau că am fost întreținut. Vreau să vă prezint locuința mea, țin să vă menționez că este cumpărată, nu este închiriată. Locuința este un open-space, acum mă poziționez în bucătărie. Mulțumesc pentru aplauze, știu că este cazul de așa ceva. Vă urez o seară plăcută din confortul casei mele”, a transmis Remi.

Videoclipul vine într-un moment în care numele său este intens discutat de telespectatorii emisiunii. Declarațiile Biancăi au readus în atenție aspecte din relația lor care, până acum, nu fuseseră cunoscute în totalitate de public. Mai mult, diferențele dintre versiunile celor doi au alimentat curiozitatea urmăritorilor, care au început să analizeze inclusiv stilul de viață al concurentului și situația sa profesională.

CITEȘTE ȘI: „Am simțit o furie!”. Remi Dobre a cedat după bonfireul cu Narcis Bujor și a izbucnit în lacrimi

Cele două cupluri care au venit de-a gata despărțite la Insula iubirii! Până și Speak e ”fiert”: ”Au mers pe burtă, să-i dea afară”