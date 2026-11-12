Toto Dumitrescu i-a cerut Alexandrei Stoica 20.000 de euro. Care este motivul: „Tu te crezi Mario Iorgulescu?”

Alexandra, fosta iubită a lui Toto Dumitrescu, dezvăluiri în direct
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După mai multe luni de la scandalul care l-a avut în centru pe Toto Dumitrescu, apar noi detalii legate de incident. La Dan Capatos Show, fosta iubită a actorului, Alexandra Stoica, a vorbit despre pretențiile financiare care ar fi apărut în legătură cu o eventuală apariție televizată a fiului lui Ilie Dumitrescu. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Toto Dumitrescu i-a cerut Alexandrei Stoica 20.000 de euro

Alexandra susține că fostul partener ar fi cerut 20.000 de euro pentru a veni să-și prezinte punctul de vedere în direct. Vezi emisiunea integrală aici!

„El a cerut 20.000 de euro. Ca să vină să dea dreptul la replică. Eu l-am întrebat: «Tu te crezi Mario (n.r. Mario Iorgulescu)? Sau ai înnebunit?» El credea că eu am primit foarte mulți bani venind aici. Și, dacă am venit aici, să facem și noi jumătate-jumătate.”

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Alexandra a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu fiul lui Ilie Dumitrescu. Aceasta a explicat că atracția nu s-a bazat pe aspectul fizic al actorului. Potrivit tinerei, Toto avea o fire veselă și o făcea mereu să râdă. Ba mai mult, Alexandra a susținut că, în timpul relației, acesta nu ridicase niciodată nici măcar tonul la ea. Tocmai de aceea, comportamentul din timpul incidentului ar fi fost greu de înțeles pentru ea.

„Nu sunt superficială. Nu m-am bazat pe chestia asta. Într-adevăr, este un bărbat foarte frumos, dar avea un suflet de copil. Era solar, era tot timpul vesel, te făcea să râzi. De asta v-am povestit și dumneavoastră că el nu a ridicat o dată tonul la mine.”

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Mihai Untaru cere o analiză psihologică și psihiatrică

Fostul comisar-șef Mihai Untaru a atras atenția asupra contextului de familie al actorului. Acesta a declarat că episodul violent nu trebuie analizat exclusiv prin prisma relației cu Alexandra. Potrivit lui, sunt necesare evaluări realizate de specialiști. Untaru a vorbit inclusiv despre discuția pe care Toto ar fi avut-o cu tatăl său înaintea incidentului violent. Fostul comisar a declarat că stenograma acelei conversații ar putea oferi informații importante pentru înțelegerea comportamentului actorului.

„Faptul că un astfel de eveniment a avut loc după o discuție cu tatăl său trebuie analizat atât din punct de vedere psihologic, cât și psihiatric. De oameni, de specialiști, când vor avea, practic, stenograma discuției cu tatăl său. Atunci se vor descoperi ce elemente au contat.”

Detaliu neobișnuit despre relația lui Toto Dumitrescu cu părinții

Alexandra a făcut și o observație despre felul în care Toto se raporta la părinții săi. Potrivit fostei iubite, actorul nu li se adresa folosind apelativele obișnuite. Acesta le-ar fi spus părinților pe nume.

„Știți ce era foarte ciudat? El niciodată nu se adresa cu «mama», «tata», «mami», «tati». El le spunea pe nume.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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