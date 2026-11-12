Ce meserie de bază are Mihai Dedu, de fapt. Nu are nicio legătură cu televiziunea

Chiar dacă Mihai Dedu se numără printre figurile de referință ale postului PRO TV, unde activează încă de la lansarea televiziunii, puțini cunosc detalii despre parcursul său profesional de dinainte de apariția pe micul ecran. Prezentatorul a dezvăluit, în cadrul unui interviu, ce l-a determinat să aleagă cariera în televiziune și în ce domeniu s-a pregătit inițial.

Deși este o prezență consacrată pe micul ecran și face parte din echipa PRO TV de mai bine de 30 de ani, Mihai Dedu are o pregătire profesională cu totul diferită de cea care l-a consacrat. Prezentatorul a vorbit deschis despre domeniul în care s-a specializat inițial și despre meseria pe care o are la bază, înainte de a-și construi cariera în televiziune.

Mihai Dedu a fost profesor de educație fizică

Înainte de a-și începe cariera în televiziune, Mihai Dedu a avut un parcurs profesional strâns legat de sport. A practicat atletism de performanță, devenind campion național la proba de 400 de metri garduri, atât la juniori, cât și la seniori. După Revoluția din 1989, a urmat Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București, unde s-a pregătit pentru o carieră în domeniul educației fizice.

Ulterior, a devenit profesor de educație fizică și antrenor, profesii pe care le-ar fi continuat dacă nu ar fi ales drumul jurnalismului. În paralel cu studiile, în jurul anului 1992, a urmat cursuri de televiziune, care au reprezentat primul pas către viitoarea sa carieră în mass-media.

„E o plăcere să comentez. Îmi e dor! Pe VOYO, de la anul, o să fie și mai multe competiții sportive. Dacă îmi permit sănătatea și timpul… Bine, timpul liber ți-l mai și faci… Nu trebuie neapărat să te gândești că e obositor. Sigur că e obositor, dar când o faci cu pasiune și cu mare plăcere, nici nu simți. Nu știu dacă e neapărat o vocație, dar când eram eu mai micuț așa și citeam Ziarul Sportul, avea doar patru pagini… Și erau exact ca o foiță. Prima pagină, a doua, a treia și pe spate a patru. În timp ce mergeam spre liceu, clasa a 11-a, clasa a 12-a, steam cu nasul în geamul autobuzului, era și destul de aglomerat, dar nu asta contează, și mă uitam la tot. Tot ce înseamnă sport, indiferent! Și dacă erau talere aruncate din șanț sau curling, eu citeam tot. Când ajungeam la rubrica fotbal, Europa, Italia, Germania, comentam meciul… Mă uitam la scorul care s-a încheiat partida, vedeam marcatorii și îmi imaginam, fără să-mi treacă vreodată prin cap că o să fac așa ceva în viața asta. Îți dai seama ce lovitură am dat în ceea ce privește lucrul ăsta, pentru că stai, te gândești, nu accepți niciodată… Era peste putință. A fost o tranziție la mine. Eu încă făceam sport de performanță când am început aceste cursuri de televiziune, prin 1992, spre final, și în 1993 am primit verde să merg la PRO FM, când s-a înființat radio-ul. Și acolo am început exact cu ce puteam să încep: cu știrile din sport!”, a spus Mihai Dedu, potrivit Libertatea.

Prezentatorul își va încheia cariera în televiziune

Vedeta PRO TV a exclus posibilitatea de a se întoarce vreodată în lumea radioului, dezvăluind că intenționează să pună capăt întregii sale activități jurnalistice în momentul în care va părăsi micul ecran.

„Probabil că televiziunea, asta va fi până la pensie: televiziune. Ăsta va fi sfârșitul! Jurnalismul meu se încheie odată cu televiziunea. Sigur că aș putea să mai lucrez cu tineri care își doresc, după 33 de ani de experiență pe care îi am în momentul de față… S-or mai adăuga câțiva în viitor și chiar mi-ar plăcea să lucrez cu copiii, cu tinerii care cochetează cu ideea asta. Pentru că nu vreau să iau nimic cu mine în partea cealaltă. Vreau să învăț pe toată lumea cât pot eu. Și eu am învățat de la alții. E o meserie care se fură… Dacă ești perspicace într-un anume context și dacă ai un declic atunci când e bine să-l ai, și să caști ochii peste tot, să caști urechile, înveți multe”, a mai declarat jurnalistul pentru aceeași sursă.

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