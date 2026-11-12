Milionarul român care a inventat „WhatsApp-ul” autohton, scandal monstru pentru „parcarea” iahtului de 500.000 €! Judecătorii i-au venit de hac!

Pentru un milionar care are un yacht de 500.000 de euro, banii nu ar trebui să fie o problemă, mai ales când vine vorba despre… parcarea ambarcațiunii. Teoretic, pentru că practic avem dovada clară că se poate! Ovidiu Florin Toma, antreprenorul din spatele ”WhatsApp-ului” românesc, a ajuns protagonistul unui război judiciar, care s-a întins pe durata a patru ani, cu firma care i-a ținut iachtul la cheu, în Mangalia. CANCAN.RO are detalii exclusive despre cât l-a costat, la final, ”parcarea” de lux.

Toată povestea a început, de fapt, în decembrie 2021, când iachtul milionarului, denumit ”Angel’s Way” a fost lăsat într-un șantier naval din Mangalia. Ovidiu Florin Toma s-ar fi înțeles, potrivit documentelor depuse la instanță, cu firma Dorien Boat SRL, care i-a asigurat un loc la cheu.

Problemele au apărut, se pare, în momentul în care au venit primele facturi. Milionarul nu a vrut să plătească, susținând că înțelegerea era de 1.000 de lei pe lună, plus TVA, iar firma îi calculase un tarif mai mare.

În tot acest timp, iachtul nu s-a mai mișcat de pe loc, și situația a rămas neschimbată… timp de 2 ani, până în 2024!

Reprezentanții firmei l-au acționat în judecată pe afacerist, pentru a-și recupera banii. Avocatul reclamantei a folosit chiar o ironie la adresa lui, susținând că proprietarul ambacrcațiunii ”pretinde a fi milionar în euro”.

Iar acuzațiile nu s-au oprit aici. A mai susținut că Ovidiu Florin Toma nu și-ar fi achitat nici cheiajul din portul turistic Limanu, unde acostase înainte.

Milionarul, bun de plată până la ultimul leu

S-au depus inclusiv probe la dosar prin care să reiasă că milionarul știa despre facturile neplătite, iar ăntr-o discuție ar fi fost de acord să plăyească 250-300 de euro.

„Apelantul nu a achitat nici măcar această sumă anterior demarării prezentului proces”, au reținut magistrații.

În primă instanța, judecătorii au dat dreptate firmei, obligând proprietarul iachtului să achite 92.000 de lei, plus dobânzi și cheltuieli de judecată.

Toma a atacat decizia și magistrații Tribunalului București au decis să mai reducă din suma pe care o datorează, la 32.368 de lei.

Nici Dorien Boat nu a acceptat reducerea și a mers mai departe, la Curtea de Apel. Compania a explicat că iachtul a stat nemișcat în parcarea lor din 2022 până în 2024, ocupând un loc de acostare fără să plătească.

Iar instanța i-a admis recursul, păstrând totalul de plată de aproape 100.000 de lei, împreună cu dobânzile și cheltuielile judiciare aferente.

Ovidiu Toma este fondatorul companiei CryptoDATA, specializată în securitatea comunicațiilor.

În 2021, compania sa a lansat Wispr, o alternativă românească la WhatsApp, care permite schimbul de mesaje, apeluri audio-video și transferul de fișiere prin conexiuni criptate, pentru protejarea conversațiilor utilizatorilor.

CITEȘTE ȘI: Cum și-a construit Dragoș Sprînceană imperiul de carton din America. Ies la iveală dosare de agresiune și învârteli de milioane de dolari