Cârcotașul Șerban Huidu, scut pentru Valerie Lungu după Asia Express: „Toți o mănâncă de c*r pe aia mică!”

Finala sezonului 9, „Drumul Mătăsii” a avut loc miercuri seară, 11 noiembrie, și s-a încheiat cu Victoria lui Gabi Torje și Alin Alexuc, care au plecat acasă cu trofeul și priemiul de 30.000 de euro. Locul al doilea a fost ocupat de Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Parcursul lor din competiție, în special comportamentul influenceriței, a provocat discuții aprinse în mediul online, însă Șerban Huidu pare să fi de partea ei. Contactat de CANCAN.RO, prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a comentat finala competiției și nu s-a ferit să spună ce părere are despre reacțiile Valeriei, dar și despre cei care au pus-o la zid.

Pe parcursul competiției „Asia Express”, Valerie Lungu a atras o mulțime de critici din partea publicului. Comportamentul său, reacțiile din timpul probelor și felul în care a gestionat situațiile tensionate au stârnit discuții și au împărțit telespectatorii în două tabere.

În timp ce unii telespectatori au taxat-o aspru pentru ieșirile nervoase și replicile acide, Șerban Huidu privește lucrurile dintr-o altă perspectivă. Contactat de CANCAN.RO acesta a comentat parcursul influenceritei din emisiunea de la Antena 1. Mai mult, prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a apreciat atitudinea Valeriei Lungu din competiție.

Șerban Huidu: „Faptul că Valerie e mică și pare neajutorată i-a făcut pe toți să creadă că e de porțelan.”

Șerban Huidu considera că influencerița a fost judecată prea aspru și prin prisma aparențelor. Mai exact, faptul că are o imagine fragilă i-a făcut pe cei care o urmăresc să se aștepte a un anumit tp de comportament. Însă, odată ajunsă în competitie, Valerie și-a arătat și latura vulcanică, iar acest lucru nu a trecut trecut deloc cu vederea de public.

Prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” a mărturisit pentru CANCAN.RO că societatea a ajuns să aprecieze tot mai mult imaginea construită pentru a câștiga simpatia publicului.

”E o tendință în societate să fie apreciată falsitatea. Dacă ești autentic și nu te lași călcat în picioare, ești perceput ca rău. Faptul că Valerie e mică și pare neajutorată i-a făcut pe toți să creadă că e de porțelan. Și da, a ajuns la cronică pentru că a călcat de multe ori pe bec. Dar prefer oricând o astfel de persoană autentică în locul uneia care se ascunde în spatele unei personalități „perfecte”, pentru că așa dă bine la public. Și mai e ceva: postarea era despre faptul că, în astfel de emisiuni de anduranță, sportivii de performanță sunt avantajați. Nu că băieții nu meritau. Din contră. Băi, o mănâncă toți de c*r pe aia mică (Valerie) doar pentru că e autentică.” , a spus Șerban Huidu pentru CANCAN.RO

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