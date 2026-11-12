Cine este Kimberly Powell, a doua presupusă amantă a lui Jensen Huang, fostul șef al Nvidia. Cum a ajuns director în cadrul companiei

Cine este Kimberly Powell, a doua presupusă amantă a lui Jensen Huang, fostul șef al Nvidia. Cum a ajuns director în cadrul companiei
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Cine este Kimberly Powell, a doua presupusă amantă a lui Jensen Huang, fostul șef al Nvidia. Cum a ajuns director în cadrul companiei
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Kimberly Powell, femeia despre care presa americană susține că ar fi fost amanta lui Jensen Huang, este una dintre directoarele cu vechime ale Nvidia. În vârstă de 48 de ani, aceasta lucrează de aproape două decenii în companie și ocupă o funcție importantă în dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială pentru domeniul medical.

Numele lui Kimberly Powell a ajuns în atenția publicului după ce The New York Times a dezvăluit că aceasta ar fi avut o relație cu Jensen Huang, cofondatorul Nvidia, care a demisionat joi de la conducerea gigantului tehnologic.

Potrivit Business Insider, Powell are o experiență îndelungată în domeniul tehnologiei și a ocupat mai multe funcții de conducere înainte să ajungă vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia.

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Sursa foto: Captură YouTube

Ce studii are Kimberly Powell

Kimberly Powell a absolvit Universitatea Northeastern din Massachusetts, unde a studiat ingineria electrică, cu specializare în ingineria calculatoarelor.

Înainte de a se alătura Nvidia, aceasta a lucrat în domeniul ingineriei și al dezvoltării de produse la Planar Systems, companie specializată în sisteme de afișare, inclusiv echipamente utilizate pentru diagnosticarea medicală.

În 2008, Powell s-a angajat la Nvidia, unde s-a ocupat inițial de promovarea utilizării procesoarelor grafice în imagistica medicală și în cercetarea universitară.

Cariera sa a avansat treptat. În 2016, a fost promovată în funcția de director senior pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul inteligenței artificiale, iar în 2017 a devenit vicepreședinte al diviziei de sănătate.

În această calitate, Kimberly Powell a coordonat activitățile Nvidia din domeniul medical la nivel mondial, inclusiv dezvoltarea unor tehnologii utilizate în imagistica medicală, cercetarea farmaceutică și descoperirea de noi medicamente.

Presa americană scrie că ar fi fost amanta lui Jensen Huang

Potrivit The New York Times, Kimberly Powell i-ar fi fost subordonată direct lui Jensen Huang, iar cei doi ar fi avut o relație extraconjugală. În luna martie, cei doi ar fi fost surprinși în ipostaze afectuoase într-un hotel din San Jose, California, în timpul unei conferințe organizate de companie.

Un martor ar fi filmat momentul, însă agenții de securitate ai lui Huang i-ar fi cerut să semneze un acord de confidențialitate. Atât Kimberly Powell, cât și Jensen Huang sunt căsătoriți cu alte persoane.

Sursa foto: Profimedia

Presupusa relație nu a fost confirmată public de cei doi. Dezvăluirile au apărut în contextul unui alt scandal, legat de relația recunoscută de Huang cu Alice Huang, o femeie suspectată de serviciile americane de informații de legături cu Beijingul.

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