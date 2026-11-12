Un nou scandal amoros la Nvidia! Directorul companiei, acuzat că a avut o a doua amantă

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, este implicat într-un nou scandal după ce presa americană a dezvăluit că ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie din conducerea companiei. Informațiile apar în timp ce omul de afaceri este investigat pentru o altă relație, cu o femeie suspectată de serviciile americane de informații că ar fi spionat pentru China.

Potrivit The New York Times, Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, ar fi avut o relație cu Kimberly Powell, de 48 de ani, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia.

Informațiile au fost furnizate de cinci persoane care au lucrat în companie și care făcut declarațiile sub protecția anonimatului. Atât Huang, cât și Powell sunt căsătoriți cu alte persoane.

Jensen Huang și Kimberly Powell ar fi fost filmați într-un hotel

Cei doi ar fi fost surprinși în ipostaze afectuoase într-un hotel din San Jose, California, în luna martie, în timpul unei conferințe organizate de Nvidia.

Potrivit surselor citate de publicația americană, un martor ar fi filmat momentul cu telefonul mobil. Agenții de securitate ai directorului Nvidia ar fi observat acest lucru, l-ar fi izolat pe martor și i-ar fi cerut să semneze un acord de confidențialitate.

Kimberly Powell lucrează la Nvidia din 2008 și ocupă funcția de vicepreședinte al diviziei de sănătate din 2017. Ea coordonează proiecte prin care tehnologia companiei este utilizată în domeniul medical și în învățământul superior.

Niciunul dintre cei doi, nici Nvidia, nu au comentat informațiile din The New York Times.

Directorul Nvidia, investigat și pentru o relație cu o femeie suspectată de spionaj

Noile dezvăluiri apar după publicarea unei investigații privind legăturile dintre Jensen Huang și Alice Huang, o femeie de afaceri despre care oficialii americani susțin că ar fi colaborat cu serviciile de informații chineze.

După ce directorul Nvidia a recunoscut relația cu aceasta, consiliul de administrație al companiei a deschis o investigație.

Totodată, liderii republicani ai trei comisii din Camera Reprezentanților i-au cerut lui Huang să participe la o informare cu ușile închise privind contactele sale cu Alice Huang.

China a respins acuzațiile de spionaj. Scandalul a avut repercusiuni și pe bursă. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 8% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței de miercuri.

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