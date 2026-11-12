Un nou scandal amoros la Nvidia! Directorul companiei, acuzat că a avut o a doua amantă

Un nou scandal amoros la Nvidia! Directorul companiei, acuzat că a avut o a doua amantă
Galerie Foto 5
Un nou scandal amoros la Nvidia! Directorul companiei, acuzat că a avut o a doua amantă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Jensen Huang, directorul general al Nvidia, este implicat într-un nou scandal după ce presa americană a dezvăluit că ar fi avut o relație extraconjugală cu o femeie din conducerea companiei. Informațiile apar în timp ce omul de afaceri este investigat pentru o altă relație, cu o femeie suspectată de serviciile americane de informații că ar fi spionat pentru China.

Potrivit The New York Times, Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, ar fi avut o relație cu Kimberly Powell, de 48 de ani, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia.

Informațiile au fost furnizate de cinci persoane care au lucrat în companie și care făcut declarațiile sub protecția anonimatului. Atât Huang, cât și Powell sunt căsătoriți cu alte persoane.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Sursa foto: Profimedia

Jensen Huang și Kimberly Powell ar fi fost filmați într-un hotel

Cei doi ar fi fost surprinși în ipostaze afectuoase într-un hotel din San Jose, California, în luna martie, în timpul unei conferințe organizate de Nvidia.

Potrivit surselor citate de publicația americană, un martor ar fi filmat momentul cu telefonul mobil. Agenții de securitate ai directorului Nvidia ar fi observat acest lucru, l-ar fi izolat pe martor și i-ar fi cerut să semneze un acord de confidențialitate.

Kimberly Powell lucrează la Nvidia din 2008 și ocupă funcția de vicepreședinte al diviziei de sănătate din 2017. Ea coordonează proiecte prin care tehnologia companiei este utilizată în domeniul medical și în învățământul superior.

Niciunul dintre cei doi, nici Nvidia, nu au comentat informațiile din The New York Times.

Jensen Huang și soția sa. Sursa foto: Profimedia

Directorul Nvidia, investigat și pentru o relație cu o femeie suspectată de spionaj

Noile dezvăluiri apar după publicarea unei investigații privind legăturile dintre Jensen Huang și Alice Huang, o femeie de afaceri despre care oficialii americani susțin că ar fi colaborat cu serviciile de informații chineze.

După ce directorul Nvidia a recunoscut relația cu aceasta, consiliul de administrație al companiei a deschis o investigație.

Totodată, liderii republicani ai trei comisii din Camera Reprezentanților i-au cerut lui Huang să participe la o informare cu ușile închise privind contactele sale cu Alice Huang.

China a respins acuzațiile de spionaj. Scandalul a avut repercusiuni și pe bursă. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 8% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței de miercuri.

CITEȘTE ȘI:

Scandal uriaș la Nvidia! Amanta CEO-ului Jensen Huang ar spiona pentru China. Conducerea companiei a început o anchetă

Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat din nou. Ce a făcut la doar câteva zile după ce fusese plasat în arest la domiciliu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat din nou. Ce a făcut la doar câteva zile după ce fusese plasat în arest la domiciliu
Tatăl lui Meghan Markle a fost arestat din nou. Ce a făcut la doar câteva zile după ce fusese plasat în arest la domiciliu
Bruce Willis „trăiește în propria lume”. Starea actorului este din ce în ce mai precară
Bruce Willis „trăiește în propria lume”. Starea actorului este din ce în ce mai precară
Russell Brand, condamnat la închisoare! Ce sentință grea a primit fostul soț al lui Katy Perry
Russell Brand, condamnat la închisoare! Ce sentință grea a primit fostul soț al lui Katy Perry
Scandal uriaș la Nvidia! Amanta CEO-ului Jensen Huang ar spiona pentru China. Conducerea companiei a început o anchetă
Scandal uriaș la Nvidia! Amanta CEO-ului Jensen Huang ar spiona pentru China. Conducerea companiei a început o anchetă
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI în ancheta împotriva fostului soț. Ce a descoperit în fotografiile prezentate de agenți
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI în ancheta împotriva fostului soț. Ce a descoperit în fotografiile prezentate de agenți
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
Mediafax
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere
Gandul.ro
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
Adevarul
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
Digi24
Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
Tatăl unui coleg al lui Neymar, UCIS cu un cuțit. Motivul: o întâlnire intimă
Mediafax
Tatăl unui coleg al lui Neymar, UCIS cu un cuțit. Motivul: o întâlnire intimă
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Click.ro
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
go4it.ro
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Go4Games
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
SURSE | Fratele „sponsorului” plecării private în Mykonos, ridicat de DIICOT în mega-dosarul antrepozitelor cu produse petroliere. O șefă din CEC Bank vizată în dosar. Prejudiciul față de stat este de aproape 50 de milioane de euro. Gruparea și-ar fi tras „pe dreapta” aproape 120 de milioane de lei
Gandul.ro
SURSE | Fratele „sponsorului” plecării private în Mykonos, ridicat de DIICOT în mega-dosarul antrepozitelor cu produse petroliere. O șefă din CEC Bank vizată în dosar. Prejudiciul față de stat este de aproape 50 de milioane de euro. Gruparea și-ar fi tras „pe dreapta” aproape 120 de milioane de lei
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.