Mira, acuzații grave după ce Jaguarul i-a dat ”papucii” la Insula iubirii: ”A vrut să vadă gagică-sa că e totul fake”

Pe cât de repede s-a înfiripat „povestea de iubire” dintre Mira și Jaguarul, pe atât de repede s-a rupt lanțul de iubire. La doar două zile de la sosirea în Thailanda, concurenta a inițiat o cunoaștere cu ispita, însă idila nu a durat prea mult.

Deranjată, cel mai probabil, de imaginile pe care le-a văzut la TV, într-o postare pe TikTok Mira a avut impulsul de a oferi mai multe detalii despre ispita Jaguarul. Totuși, aceasta și-a adus aminte de contractul și de clauzele de confidențialitate cu Antena 1, așa că s-a oprit la timp. Printre rânduri, ea a lăsat să se înțeleagă că George Jaguarul s-a ferit de o apropiere cu ea pentru a-și proteja relația cu iubita sa oficială. Acesta ar fi fost, de fapt, motivul pentru care el s-a retras și i-a dat „papucii” când idila dintre ei părea să avanseze într-o direcție bună.

„Jaguarul… el spunea la testimoniale una și în emisiune oricum se focusa pe penibil… asta e situația, știi unde te duci. Normal, ca să vadă gagică-sa că a fost totul fake, la mișto. O să spun eu mai multe chestii după ce trece valul. Jaguarul poate să fie în mai multe feluri, nu este numai ce vedeți voi la televizor. Vă spun eu pentru că am fost acolo și am vorbit cu el mult mai amănunțit. Nu am de ce să mint”, a spus Mira pe TikTok.

Potrivit informațiilor surselor CANCAN.RO, înainte de începerea filmărilor din Thailanda, Jaguarul ar fi lăsat-o acasă pe iubita sa, Diana Grigore. Tânăra l-a așteptat să se întoarcă de la Insula Iubirii, apoi și-ar fi continuat povestea de iubire. Mai mult decât atât, înainte de experiența de pe Inuslă, George Jaguarul spunea că își dorește să își întemeieze o familie, dezvăluind că se simte pregătit pentru rolul de părinte. Fosta ispită de la „Insula iubirii” mărturisea, de asemenea, că și-ar dori o fetiță căreia să îi ofere toată afecțiunea pe care el nu a primit-o din partea tatălui său.

Mira: ”Abia aștept să se termine emisiunea”

Nu este prima dată când Mira vorbește public despre experiența de la Insula Iubirii. În mediul online, tânăra a ajuns subiect de discuții în rândul fanilor emisiunii, comportamentul ei și apropierea de George Jaguarul fiind aspru judecate. Într-un puseu de furie, tânăra a promis că după terminare difuzării emisiunii va face „lumină” în ceea ce privește idila cu Jaguarul.

„Atât zic: să țineți minte! În ziua de azi, când bagi un vierme în seamă, și-o ia în cap și se vede fluture. Să îți faci rolul e una, să ai o atitudine de terminat e alta! În afară de asta, multă, multă falsitate și disperare de atenție la multe personaje, mie nu-mi vine să cred! Abia aștept să se termine emisiunea, să îmi dau drumul la gură. Apropo, mi-ar fi plăcut să se fi dat povestea cum era, nu numai când eram eu pe Jaguarul p*li să par o disperată, că nu era cazul! Eu nu am venit chitită pe nimeni, am avut niște nevoi pe care nu stau să le explic la nimeni. Eu am avut respect și bun simț față de toată lumea, dar uite așa ești luată de proastă, așa cred ei în mintea lor scurtă, nu e problemă. Ați știut voi cum să dați pe sticlă, dar lumea vă știe în realitate, eu nu pot decât să mă uit la emisiunea asta și să învăț cât de rea și perversă e lumea GRATUIT”, a scris Mira, în mediul online, la adresa ispitei George.

De ce a terminat Jaguarul idila cu Mira la Insula Iubirii, de fapt. Nu, nu din cauză ca ea s-a „îndrăgostit” de el

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