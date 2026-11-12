Loredana Chivu, primul mesaj după ce ”preferatul ei”, Alex Gîlcă, a pierdut finala Asia Express. Ce spune despre Torje și Alexuc

Se poate spune că unul dintre concurenții „preferați” ai Loredanei Chivu a fost Alex Gîlcă, iubitul Valeriei Lungu. Cei doi s-au înțeles bine când echipele s-au schimbat, însă, apropierea lor, chiar și în acest context, a stârnit numeroase controverse și speculații în mediul online. Cu toate acestea, după finala America Express de miercuri seară, Loredana a avut un mesaj care poate lăsa loc de interpretări.

Loredana Chivu a urmărit cu sufletul la gură finala Asia Express 2026. Echipele Gabi Torje – Alin Alexuc și Valerie Lungu și Alex Gîlcă aproape că și-au dat sufletul pentru a pune mâna pe trofeul „Perla Shanghai” și cecul în valoare de 30.000 de euro. Atât în timpul probelor, cât și la desemnarea câștigătorilor, fosta concurentă a fost numai ochi și urechi pe cea mai spectaculoasă cursă de până acum.

Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, Loredana Chivu a arătat clar de partea cui a fost în ultima cursă. Deși pentru ambele echipe a avut aproape aceleași cuvinte, simpatia și legătura mai apropiată față de băieți s-a remarcat subtil printre rânduri. Mesajul ei ar putea lăsa loc de interpretări, deși a transmis încurajări și gânduri bune tuturor, ea nu și-a ascuns preferința și a pus accentul pe câștigătorii Torje și Alexuc. În paralel, Alex Gîlcă și Valeri Lungu nu au primit niciun mesaj și nicio mențiune directă.

„Ce emoție! Singura emisiune care transmite orice fior prin televizor! Am trăit cu sufletul la gură finala Asia! Piele de găină. Felicitări ambelor echipe, a fost o cursă grea și frumoasă. PS: Vă iubim băieți @torje_gabriel, @alinalexuc”. Felicitări din toată inima pentru băieții noștri. Campionii, campionii, ole, ole, două pietre tari, doi băieți cu suflet! Vă mulțumesc pentru toate zâmbetele și momentele frumoase”, a fost mesajul Loredanei Chivu.

Gabi Torje și Alina Alexuc au câștigat Asia Express 2026

După două luni de competiție, Gabi Torje și Alin Alexuc s-au bucurat de marele premiu al competiției Asia Express 2026, în timp ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă au încheiat competiția pe locul al doilea. Concurenții au avut de trecut prin mai multe misiuni care le-au pus la încercare atât rezistența fizică, curajul, capacitatea de a lucra împreună, dar și propriile limite. Torje și Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor, adjudecându-și trofeul „Perla Shanghai” și cecul în valoare de 30.000 de euro. Cei doi au vorbit despre experiența trăită pe Drumul Mătăsii și despre aventura care le-a schimbat viața.

Gabi Torje: „Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”. Alin Alexuc: „Pentru mine, a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți”, declară Alin Alexuc. „Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express”.

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