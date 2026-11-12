Acuzată de infidelitate, Olga Verbițchi iese la atac: „Îmi iubesc soțul și avem o relație minunată bazată pe respect”

Zvonurile despre un posibil divorț și o presupusă idilă cu un coleg de breaslă au pus-o pe Olga Verbițchi în centrul atenției. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista rupe tăcerea, vorbește despre relația cu soțul ei și dezvăluie ce legătură o unește, de fapt, cu Edward Zone. Mai mult, cântăreața are un mesaj tranșant pentru cei care încearcă să-i pună piedici și spune cum reușește să treacă peste răutățile celor din jur.

Totul a pornit la începutul lunii noiembrie, când Olga Verbițchi a fost surprinsă în compania artistului Edward Zone, imaginile apărute în mediul online alimentând speculațiile privind o posibilă apropiere sentimentală între cei doi. Cum ambii au parteneri de viață, întâlnirea a stârnit numeroase comentarii și interpretări. Ulterior, Edward Zone a explicat că între ei există și o colaborare profesională, cei doi pregătind împreună proiecte muzicale de amploare.

„Oricine ar încerca să mă doboare la pământ, eu voi reuși întotdeauna să mă ridic”

Vă reamintim că, dincolo de speculațiile apărute în spațiul public, Olga Verbițchi a traversat și o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Artista a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea celulelor precanceroase, iar acum așteaptă rezultatele analizelor pentru a afla dacă a scăpat definitiv de această problemă de sănătate. În tot acest timp, soțul i-a fost alături necondiționat, iar Olga vorbește deschis despre sprijinul primit din partea lui.

CANCAN: Cum te înțelegi cu soțul tău și ce ne poți spune despre presupusa relație cu colegul tău de breaslă, Edward Zone?

Olga Verbițchi: Avem o relație minunată, bazată pe respect, și ne iubim foarte mult! Edward este prieten atât cu mine, cât și cu soțul meu. Avem și câteva proiecte împreună, care urmează să fie lansate. Sunt proiecte destul de mari.

CANCAN: De ce crezi că au apărut aceste zvonuri?

Olga Verbițchi: Pentru că există oameni care încearcă să mă țină la pământ. Sunt periculoasă pentru mulți.

CANCAN: Cum te simți în această perioadă și ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

Olga Verbițchi: Ne simțim foarte bine! Deja de un an dezvolt o academie pentru copii în Republica Moldova, unde îi ajut pe cei mici și pe tineri să învețe ce înseamnă să fie artiști. De sărbători vom sta acasă, în familie.

CANCAN: Crezi că aceste zvonuri au legătură cu succesul tău? Simți că unii se tem de concurență?

Olga Verbițchi: Poate că am șansa să le iau pâinea multora, iar acest lucru îi înfricoșează. Este loc pentru toată lumea în viața asta.

CANCAN: Cum te simți acum, după toate cele întâmplate? Cum stai cu sănătatea?

Olga Verbițchi: Mă simt bine. Luna aceasta pregătesc trei piese noi, dintre care una este scrisă în totalitate de mine și sunt foarte mândră de acest proiect. În ceea ce privește sănătatea, aștept rezultatele analizelor pentru a vedea dacă am scăpat definitiv de celulele precanceroase. Soțul meu mi-a fost alături în timpul operației și chiar a dormit cu mine în spital. În general, este mereu lângă mine, atât fizic, cât și emoțional, și la bine, și la greu. Cred că aceasta este definiția relației noastre: suntem mereu unul pentru celălalt.

CANCAN: Ce mesaj ai vrea să le transmiți celor care te critică și lasă comentarii răutăcioase la adresa ta?

Olga Verbițchi: Oricine ar încerca să mă țină la pământ, eu voi reuși întotdeauna să mă ridic. Sunt puternică, sunt unică, mă cunosc foarte bine și nu mă voi opri din muzică pentru nimic în lume.

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