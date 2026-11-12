Câți bani au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă, chiar daca au pierdut marea finală Asia Express. Paradoxal: Au luat mai mult decât Torje și Alexuc, pentru marele premiu

După zece etape lungi și grele, competiția Asia Express a ajuns la final. Câștigătorii au fost desemnați, iar cei care au pus mâna pe marele premiu în valoare de 30.000 de euro sunt Gabi Torje și Alin Alexuc. În finală, cei doi au luptat împotriva unei alte echipe puternice. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să treacă prin toate stage-urile competiției și au sperat până în ultimul moment că o să fie câștigători. Însă, norocul nu a fost de partea lor, așa că au ajuns la Irina Fodor după cei doi sportivi. Câți bani au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă, chiar daca au pierdut marea finală Asia Express.

În acest an, aventura Asia Express i-a purtat pe concurenți pe Drumul Mătăsii și a adus numeroase provocări. Aceștia au traversat Uzbekistan și China într-o cursă contra cronometru. Acum, aventura s-a terminat, iar echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-a clasat pe locul doi. Deși nu au reușit să câștige competiția, cei doi au reușit să ducă traseul până la capăt și să joace marea finală.

Câți bani au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Deși au dat tot ce au avut mai bun, Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu au reușit să pună mâna pe marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Însă, asta nu înseamnă că au plecat acasă cu mâna goală. Cei doi au făcut bani frumoși prin participarea la Asia Express. Așa cum deja se știe, concurenții sunt remunerați pentru fiecare etapă pe care o parcurg în cadrul competiției, iar Valerie și Alex au avut un drum lung.

În ceea ce îi privește pe Valerie Lungu și Alex Gîlcă, aceștia și-au negociat bine contractul cu Antena 1. Mai exact, pentru fiecare stage parcurs, cei doi ar fi primit 5.000 de euro împreună, ca și cuplu. Având în vedere că au rezistat până în marea finală, cei doi au trecut prin toate cele 10 stage-uri ale competiției, așa că au plecat acasă cu 50.000 de euro. La acești bani se mai adaugă și cei proveniți din câștigarea amuletelor.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au luptat până în ultima clipă pentru marele trofeu Asia Express – Drumul Mătăsii. Cu toate acestea, nu au fost câștigătorii sezonului 9. Deși au ratat marele premiu, concurenții s-au bucurat din plin de tot ce a însemnat aventura Asia Express și aproape că nu își mai doreau să se întoarcă acasă.

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, a declarat Valerie Lungu, la finalul cursei. „Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om. Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Dau mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă… nu vreau acasă!”, a spus și Alex Gîlcă.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram