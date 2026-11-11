Ei ar putea fi primii concurenți de la Asia Express 2027? „Mi-ar fi tare frică de versiunea mea nedormită, obosită și înfometată”

Ei ar putea fi primii concurenți de la Asia Express 2027? „Mi-ar fi tare frică de versiunea mea nedormită, obosită și înfometată”
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„Asia Express” 2027, o posibilă aventură pentru Paula Chirilă și Dan Giuvelic? / Sursa foto: Colaj Cancan
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„Asia Express” se bucură de un succes uriaș în rândul telespectatorilor, care urmăresc cu sufletul la gură fiecare ediție în care concurenții sunt puși în fața unor noi încercări, probe solicitante și situații imprevizibile la fiecare pas. Deși sezonul din acest an se apropie de final, fanii show-ului sunt deja curioși să afle ce le rezervă producătorii pentru sezonul din 2027 și, mai ales, ce vedete vor accepta provocarea de a intra în competiție.

Cu toate că nu există, momentan, o confirmare oficială în acest sens, Paula Chirilă a vorbit recent despre posibilitatea de a participa la un astfel de format. În cadrul unui interviu, actrița a mărturisit că i-ar surâde o asemenea experiență.

Vedeta a susținut că ar avea ocazia să se descopere într-o ipostază cu totul nouă. Mai mult, aceasta este de părere că participarea într-o astfel de competiție ar putea da naștere unor momente amuzante.

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Paula Chirilă și soțul său, concurenți la „Asia Express”?

Actrița a făcut precizări referitoare la modul în care ar aborda o asemenea competiție. Ea a recunoscut că spiritul său competitiv ar ieși cu siguranță la iveală. Vedeta a mărturisit că nu s-ar lăsa așa ușor învinsă, mai ales că Dan, soțul ei, este un fost sportiv de performanță.

„Mi-ar plăcea să explorăm ideea unei emisiuni împreună, însă la Asia Express cred că am descoperi niște versiuni noi ale noastre: Paula obosită și nervoasă, Dan flămând și nervos… și amândoi convinși că celălalt ține harta invers! Cred că ar putea ieși ceva foarte amuzant, deși mi-ar fi tare frică de versiunea mea nedormită, obosită și înfometată.

Nu spun nu, dar aș vrea să discutăm serios înainte! La gătit mai putem opri focul, dar acolo cursa trebuie să continue, pentru că sunt foarte competitivă, iar Dan, fiind fost sportiv de performanță, este și mai și”, a spus Paula Chirilă pentru Libertatea.

Actrița a dezvăluit cine deține controlul în bucătăria familiei / Sursa foto: Social media

Pornind de la posibilele divergențe dintre ea și Dan Giuvelic, vedeta a dezvăluit și cine este cel care conduce, de fapt, bucătăria în familia lor.

„Eu mă consider șeful, dar încă negociem recunoașterea oficială. Dan are idei, eu am idei, iar rețeta încearcă să supraviețuiască între noi. «Mai pune puțin» și «Lasă, că e suficient» pot deveni două doctrine culinare complet diferite, dar până la urmă gustăm și ne înțelegem. E greu să ții un discurs supărat cu gura plină”, a încheiat Paula Chirilă.

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