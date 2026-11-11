Ce se întâmplă cu Daniel Pavel după Desafio. Prezentatorul așteaptă un nou proiect pe micul ecran

Săptămânile recente i-au găsit pe Daniel Pavel și soția sa, Ana-Maria, departe de platourile de televiziune și tot mai prezenți la evenimente publice. Cei doi au început să prezinte împreună diverse gale și petreceri, iar colaborarea lor pare să se bucure de aprecierea organizatorilor, inclusiv din comunitățile românești din diaspora.

În timp ce proiectele sale TV se află momentan în așteptare, Daniel Pavel spune că lucrează la noi direcții profesionale și că este deschis să apară alături de soția sa tot mai des pe scenă. Cei doi au vorbit și despre planurile de viitor, dar și despre cea mai recentă vacanță petrecută în Turcia.

Daniel Pavel și Ana-Maria, tot mai des împreună pe scenă

Daniel Pavel a vorbit pentru Click! despre aparițiile tot mai dese alături de soția sa la evenimente, dezvăluind că experiența de a prezenta împreună le-a adus deja noi oportunități profesionale.

„Absolut, eu sunt dornic să pasez ștafeta și mă bucur că am și cui. Dacă o să își dorească soția aș vrea să mă ia și pe mine de acum încolo să prezentăm împreună. La ultima petrecere Viva, am prezentat amândoi și a fost senzație. Există o chimie între noi acolo, pe scenă. Ea deja are multe oferte să prezinte evenimente pentru comunitățile feminine de afaceri și în străinătate, la Diaspora. Acolo sper să fiu și eu invitat.”

Prezentatorul, în așteptarea noilor proiecte de la Pro TV

Întrebat despre activitatea sa din televiziune, Daniel Pavel a explicat că se află într-o perioadă de așteptare, în contextul pregătirii unei noi strategii pentru grila postului Pro TV.

„Da, sunt în stand by, pentru că se discută acum o nouă grilă, o nouă direcție a Pro TV-ului și e bine că e așa pentru că vrem să-i obișnuim pe oameni, dar vrem să le și dăm elemente de noutate. Și asta se întâmplă acum la Pro TV. Abia aștept să vedem reacția oamenilor la ce urmează. Vă urma ceva, zic eu, tare.”

Ana-Maria Pavel a vorbit și despre nominalizarea soțului său la Premiile TV Mania, mărturisind că își dorește ca acesta să câștige competiția.

„Sunt foarte mândră de el pentru că tocmai ce a fost propus la Premiile TV Mania pentru “cel mai bun show cu celebrități” și aș vrea din tot sufletul ca el să câștige. Anul acesta competiția e foarte dură, de la Antenă mai ales.”

Vacanță specială în Turcia și planuri pentru viitor

Cei doi au petrecut recent 12 zile într-o zonă mai izolată a Turciei, vacanță pe care Ana-Maria Pavel o descrie drept cea mai frumoasă experiență de până acum.

„Da, am stat 12 zile într-o parte a Turciei mai izolată. Au fost aproape două săptămâni și a fost super. Am fost la locul în care s-a născut Fecioara Maria, ceva divin. Am stat într-un loc exclusivist și ne-am simțit foarte bine. Am avut piscina noastră, superb, a fost cea mai frumoasă vacanță din viața noastră, mai frumoasă ca luna de miere aș putea spune.”

Daniel Pavel a precizat că alegerea destinațiilor de vacanță îi aparține, de regulă, soției sale și că și-ar dori să revină în aceeași locație.

„Ana se pricepe, ea e șefa la achiziționat și găsit locuri frumoase unde să ne petrecem vacanțele. Eu unul aș vrea să revin acolo și să vedem în ce condiții în doi, în trei, mai mulți, cine știe.”

Întrebați dacă se gândesc să își mărească familia, Ana-Maria Pavel a explicat că, deși programul lor este foarte aglomerat, își doresc un copil.

„Nici nu vreau sincer să mă gândesc cum s-ar integra momentan un bebeluș în familie, pentru că avem un program infernal amândoi. E adevărat însă că ne dorim mult un copil și este bine-venit oricând.”

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