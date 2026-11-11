Andra Voloș, reacție tranșantă după declarațiile lui Nelson Mondialu’: „Lăsați autoritățile să își facă treaba”

Andra Voloș a rupt tăcerea în urma acuzațiilor lansate de Nelson Mondialu’. Acesta a susținut că partenera de viață a lui Robert Lele ar ascunde-o în propria locuință pe Andreea Pirui, fosta concurentă de la „Puterea dragostei”, care a fost dată în urmărire generală, după ce instanța a dispus arestarea preventivă în lipsă a acesteia, într-un dosar de trafic de droguri.

Tensiunile dintre familia lui Robert Lele și Nelson Mondialu’ au ieșit la iveală, după ce acesta din urmă a făcut o serie de declarații controversate în cadrul ediției din 10 noiembrie a emisiunii „Viața fără filtru”. Nelson a susținut că Andreea Pirui s-ar afla în locuința Andrei Voloș, unde s-ar ascunde de autorități.

Influencerița nu a rămas indiferentă în fața acuzațiilor și a decis să își spună punctul de vedere în mediul online. Andra Voloș a respins categoric afirmațiile făcute de Nelson Mondialu’ și a venit cu dezvăluiri neașteptate despre întreaga situație.

De asemenea, Robert Lele a decis să ia atitudine și a reacționat pe rețelele de socializare. Acesta a negat categoric afirmațiile făcute de creatorul de conținut.

„Trebuie să aveți dovezi”

Andra Voloș a răbufnit în mediul online și i-a transmis lui Nelson Mondialu’ un mesaj tranșant, criticând modul în care acesta a ales să gestioneze întreaga situație.

Totodată, influencerița și-a exprimat încrederea în instituțiile statului, precizând că lasă autoritățile să clarifice lucrurile și să stabilească adevărul.

În ceea ce privește presupusa dispariție a Andreei Pirui, Andra a ținut să se delimiteze de acest subiect. Ea a explicat că nu are nicio implicare și că nu a mai păstrat legătura cu fosta concurentă de o perioadă îndelungată.

„În primul rând, înainte să faceți asemenea afirmații publice, trebuie să aveți dovezi! Nu puteți arunca acuzații atât de grave doar pentru că așa considerați dumneavoastră. În al doilea rând, există LEGE, există POLIȚIE și există autorități care își fac treaba! Dacă o persoană este într-adevăr urmărită internațional, există instituții competente care se ocupă de identificarea și localizarea ei. Există anchete, verificări, mijloace legale de investigare și posibilitatea de a verifica inclusiv anumite comunicații, în condițiile legii. Credeți-mă că, dacă eu aș fi avut vreo implicare într-o asemenea situație, autoritățile ar fi fost primele care ar fi trebuit să verifice acest lucru. Nu, domnul Nelson, și nici internetul sunt cei care stabilesc vinovăția cuiva! Eu nu am absolut nimic de ascuns și nu am nicio legătură cu această situație! Și încă ceva, domnule Nelson: libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a acuza pe cineva fără dovezi. Pentru afirmațiile publice care afectează reputația unei persoane se poate răspunde inclusiv în instanță. Așa că vă rog să lăsați autoritățile să își facă treaba și să nu mai implicați numele meu în situații cu care nu am nicio legătură. LEGEA ESTE CEA CARE STABILEȘTE ADEVĂRUL, NU ACUZAȚIILE DE PE INTERNET!”, a transmis Andra Volos, pe Instagram.

Soția lui Robert Lele nu a mai păstrat legătura cu Andreea Pirui

În ceea ce privește legătura cu Andreea Pirui, Andra Voloș a precizat că nu a mai avut contact cu aceasta de foarte mult timp. Cele două au fost apropiate în trecut și s-au întâlnit de mai multe ori. Totuși, prietenia lor s-a încheiat, iar ultima discuție ar fi avut loc în urmă cu circa un an și jumătate.

Influencerița a recunoscut că nu era la curent cu situația în care se află fosta concurentă de la „Puterea dragostei”, iar informațiile apărute au luat-o prin surprindere. Deși și-a exprimat compasiunea față de familia Andreei Pirui, Andra a ales să păstreze discreția și să nu ofere mai multe detalii despre acest subiect.

„Eu cu Andreea Pirui nu mai am nicio legătură de minim doi ani. Ultimele noastre mesaje au fost acum un an jumate, nu știu. N-am mai văzut-o de la botezul fetei mele, de când avea ea șase luni. Mă jur că nu am știut așa ceva. Îmi pare foarte rău pentru familia Andreei. Am cunoscut-o personal. Este un necaz foarte mare. Nu vreau să îmi dau cu părere”, a adăugat influencerița.

CITEȘTE ȘI: ”Lele a bătut-o pe Andra înainte de nuntă”. Jignită de manelist, Dana Roba a replicat vehement

Dana Roba a criticat-o dur pe Andra Volos după nuntă. Soția lui Lele a reacționat vehement