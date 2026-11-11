Leo de la Roșiori va deveni tată pentru a cincea oară. Numele deosebit ales pentru fiica sa

Leo de la Roșiori va deveni tată pentru a cincea oară. Numele deosebit ales pentru fiica sa
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Leo de la Roşiori
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Leo de la Roșiori și soția lui se pregătesc să devină părinți pentru a cincea oară. Familia va întâmpina în curând o fetiță, iar Denisa a făcut public numele ales pentru bebeluș, alături de imagini cu ecografia acesteia.

După ce au anunțat în luna mai că familia lor se va mări, Leo de la Roșiori și soția sa au dezvăluit și numele pe care îl va purta fetița lor. Cei doi au optat pentru două prenume cu semnificații aparte: Alma Leona.

Ce nume au ales pentru fiica lor

Denisa a publicat pe rețelele de socializare imagini cu ecografia bebelușului, moment în care a dezvăluit și numele ales pentru micuță.

Fetița va purta numele Alma Leona. Prenumele Alma are mai multe origini și interpretări. În latină provine din „almus”, cu sensul de „binefăcătoare”, în limba spaniolă înseamnă „suflet”, iar în ebraică este asociat cu sensul de „tânără”.

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Leona este un nume de origine latină, derivat din „leo”, care înseamnă „leu”, fiind asociat cu idei precum curajul, demnitatea și independența.

Mesajul transmis de soția lui Leo de la Roșiori

Denisa a transmis că întreaga familie așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a fetiței. Soția artistului a mărturisit că trăiește emoții puternice înaintea nașterii, chiar dacă este la cea de-a cincea sarcină.

Totodată, aceasta a povestit că și Leo de la Roșiori își dorește foarte mult să își țină în brațe fiica și că micuța este așteptată cu drag de toți membrii familiei.

„Credeam că inima mea știe deja cât de mult poate iubi… până când ai apărut tu. Și uite așa, iubirea nu se împarte, ci se înmulțește. Încă o inimioară care bate sub a mea, încă un suflet pe care îl vom iubi o viață întreagă. Minunea noastră mică, ai deja patru suflețele care abia așteaptă să te cunoască, o mamă care, deși a mai trăit această minune de patru ori, are aceleași emoții de nedescris și un tătic care te-a dorit atât de mult, încât nici nu-ți poți imagina câtă iubire te așteaptă în brațele lui. Ai fost dorită și ești deja iubită mai mult decât pot spune cuvintele. Abia așteptăm să te ținem în brațe, fetița noastră, Alma Leona”, a scris soția lui Leo de la Roșiori pe rețelele de socializare.

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