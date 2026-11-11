Andrei Beleuț s-a lăudat cu averea la Mireasa: ”Suntem oameni modești, avem patru mașini”

Andrei Beleuț a declarat la începutul competiției că este antreprenor. Chiar și așa, el nu a făcut prea multe declarații cu privire la situația sa financiară. De curând, a ajuns subiect de discuție între Radu și Belu, fiind curioși cu ce se ocupă, de fapt. Concurentul și-a făcut curaj și a vorbit deschis despre averea sa.

Concurentul de la Mireasa a stârnit reacții în mediul online și nu numai, după ce a declarat că este antreprenor, dar nu a oferit prea multe detalii. Radu și Belu au vorbit despre posibila meserie a lui Andrei Beleuț, iar el s-a arătat nemulțumit de atitudine. Cu toate acestea, a spus că provine dintr-o familie modestă, dar și că deține patru mașini și două locuințe. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andrei Beleuț s-a lăudat cu averea la Mireasa

După ce a văzut materialul cu ceilalți doi bărbați din casa Mireasa, Andrei Beleuț s-a lăudat cu averea sa. Acest fapt i-a stârnit curiozitatea și Simonei Gherghe, astfel că nu a ezitat și l-a întrebat direct cu ce se ocupă.

Concurentul a încercat să ocolească răspunsul și s-a referit din nou la familia modestă pe care o are, cele patru mașini și două locuințe, însă nu a spus concret cu ce se ocupă. În plus, a spus, mai în glumă, mai în serios, că i-a plăcut mereu să fie descurcăreț, iar de aici și averea sa spectaculoasă.

„Da, suntem niște oameni modești. Avem patru mașini, două case. Adică… Nimic, o viață modestă, nu știu (…) Ce muncesc? Sunt mai special. Sunt descurcăreț. Mereu am făcut chestii legale”, a declarat Andrei Beleuț la Mireasa.

Concurentul, deranjat de atitudinea colegului său Belu

Bărbatul a precizat ulterior că încă de la început Belu a fost curios să afle despre ocupația sa. Totuși, curiozitatea și atitudinea pe care a afișat-o față de el nu l-au impresionat, dimpotrivă, l-a deranjat teribil. Andrei Beleuț a declarat că nu este interesat de cum își câștigă Belu existența și este de părere că și el ar trebui să adopte aceeași nepăsare.

„Belu, de când a intrat în casă și chiar nu-l înțeleg și mă și amuză. Este foarte curios despre viață. Evident, eu o să-i răspund mereu la întrebări. Eu spun și-am spus suficient cât să afle ceva și insuficient cât să nu-l agit”, a mai spus el.

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