Andrei Beleuț s-a lăudat cu averea la Mireasa: ”Suntem oameni modești, avem patru mașini”

Andrei Beleuț s-a lăudat cu averea la Mireasa: ”Suntem oameni modești, avem patru mașini”
Galerie Foto 5
Andrei Beleuț/ sursa foto: captură video Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andrei Beleuț a declarat la începutul competiției că este antreprenor. Chiar și așa, el nu a făcut prea multe declarații cu privire la situația sa financiară. De curând, a ajuns subiect de discuție între Radu și Belu, fiind curioși cu ce se ocupă, de fapt. Concurentul și-a făcut curaj și a vorbit deschis despre averea sa. 

Concurentul de la Mireasa a stârnit reacții în mediul online și nu numai, după ce a declarat că este antreprenor, dar nu a oferit prea multe detalii. Radu și Belu au vorbit despre posibila meserie a lui Andrei Beleuț, iar el s-a arătat nemulțumit de atitudine. Cu toate acestea, a spus că provine dintr-o familie modestă, dar și că deține patru mașini și două locuințe. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andrei Beleuț s-a lăudat cu averea la Mireasa

După ce a văzut materialul cu ceilalți doi bărbați din casa Mireasa, Andrei Beleuț s-a lăudat cu averea sa. Acest fapt i-a stârnit curiozitatea și Simonei Gherghe, astfel că nu a ezitat și l-a întrebat direct cu ce se ocupă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Concurentul a încercat să ocolească răspunsul și s-a referit din nou la familia modestă pe care o are, cele patru mașini și două locuințe, însă nu a spus concret cu ce se ocupă. În plus, a spus, mai în glumă, mai în serios, că i-a plăcut mereu să fie descurcăreț, iar de aici și averea sa spectaculoasă.

„Da, suntem niște oameni modești. Avem patru mașini, două case. Adică… Nimic, o viață modestă, nu știu (…) Ce muncesc? Sunt mai special. Sunt descurcăreț. Mereu am făcut chestii legale”, a declarat Andrei Beleuț la Mireasa.

Andrei Beleuț/ sursa foto: social media

Andrei Beleuț/ sursa foto: social media

Concurentul, deranjat de atitudinea colegului său Belu

Bărbatul a precizat ulterior că încă de la început Belu a fost curios să afle despre ocupația sa. Totuși, curiozitatea și atitudinea pe care a afișat-o față de el nu l-au impresionat, dimpotrivă, l-a deranjat teribil. Andrei Beleuț a declarat că nu este interesat de cum își câștigă Belu existența și este de părere că și el ar trebui să adopte aceeași nepăsare.

„Belu, de când a intrat în casă și chiar nu-l înțeleg și mă și amuză. Este foarte curios despre viață. Evident, eu o să-i răspund mereu la întrebări. Eu spun și-am spus suficient cât să afle ceva și insuficient cât să nu-l agit”, a mai spus el.

VEZI ȘI: Cum și-a petrecut Simona Gherghe ziua de naștere. Prezentatoarea TV a împlinit 49 de ani

Schimbare majoră la Mireasa! Simona Gherghe a făcut anunțul: ”A părăsit emisiunea!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Oana Tomoiagă, copleșită de emoții după eliminarea de la Asia Express. Ce mesaj i-a transmis iubitul ei
Oana Tomoiagă, copleșită de emoții după eliminarea de la Asia Express. Ce mesaj i-a transmis iubitul ei
Ce fel de tată este Pepe, de fapt. Cum se comportă artistul cu cei patru copii
Ce fel de tată este Pepe, de fapt. Cum se comportă artistul cu cei patru copii
Premieră în finala Asia Express 2026! Valerie Lungu și Alex Gâlcă versus Gabi Torje și Alin Alexuc, suspendați la etajul 88
Premieră în finala Asia Express 2026! Valerie Lungu și Alex Gâlcă versus Gabi Torje și Alin Alexuc, suspendați la etajul 88
Adela Popescu a spus adevărul despre relația cu Radu Vâlcan: Cine face primul pas în momentele romantice
Adela Popescu a spus adevărul despre relația cu Radu Vâlcan: Cine face primul pas în momentele romantice
Valerie Lungu, arestată de poliția chineză în timpul filmărilor marii finale Asia Express?
Valerie Lungu, arestată de poliția chineză în timpul filmărilor marii finale Asia Express?
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Mediafax
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale, reluat la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil a refuzat să dea declarații. Busculadă în fața sălii de judecată. Susținătorii scandează pe trepte
Gandul.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale, reluat la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil a refuzat să dea declarații. Busculadă în fața sălii de judecată. Susținătorii scandează pe trepte
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Digi24
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Mediafax
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
Gandul.ro
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.