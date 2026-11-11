Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, dezvăluiri incredibile despre Ian: „El băga banii la poker și aparate”

Gabriela Pascu, fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, a intrat în direct în cadrul emisiunii CANCAN pe insulă și a făcut dezvăluiri incredibile despre relația pe care a avut-o cu concurenta emisiunii de la Antena 1, în timp ce bruneta era și într-o relație cu Ian. Gabriela a dat cărțile pe față și a povestit totul despre trecutul celor doi, iar declarațiile ei sunt în completă antiteză cu afirmațiile pe care le-au făcut cei doi concurenți în show-ul din Thailanda.

Mira a avut o relație cu Gabriela Pascu, în timp ce se iubea cu Ian. O situație bizară pentru unii, dar care, pentru o perioadă de 6 luni, a funcționat. Gabriela a spus totul despre relația pe care a avut-o cu concurenta de la Insula Iubirii, dar a dezvăluit și cu ce se ocupa Ian, de fapt. Mai mult decât atât, din spusele ei, Mira era cea care aducea banii în casă, iar Ian prefera să facă altceva cu finanțele. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii: „Ian băga banii la poker și la aparate”

CANCAN.RO: I-ai oferit și suport financiar Mirei?

Gabriela Pascu: Ce aveam eu, avea și ea, dar pe jumate. Nu mă refer numai la bani, nu totul se rezumă la bani. Eu aveam alte idei în cap, mă gândeam că Ian i-a spus Mirei să ceară bani de la mine, dar nu a fost cazul. Ian pleca de acasă și plângea la telefon că vrea să vină să stea cu noi.

CANCAN.RO: Unde pleca Ian? Cu ce se ocupa?

Gabriela Pascu: El nu se ocupa cu pokerul, așa cum a spus în emisiune. El se ocupa cu logistica, era mereu plecat. Eu am stat cu Mira singură. Ian spune că vrea să vină înapoi, plângea, Mira nu avea nicio remușcare. Ian stătea plecat câte o săptămână. La un moment dat, știu că el era foarte invidios, pentru că Mira aducea mai mulți bani în casă.

CANCAN.RO: De unde proveneau acei bani?

Gabriela Pascu: Nu vreau să o pun pe ea într-o poziție proastă. Ea oferea niște servicii de natură sexuală. Eu nu judec aceasă meserie. Ea nu dădea banii aceia unui bărbat. Ian făcea logistică și ride sharing. Mira nu oferea aceste servicii în țară la noi. Noi locuiam totți trei la Brăila, stăteam cu chirie. Mira plătea chiria. Dacă ea avea relație cu Ian, asta nu înseamnă că îi dădea bani, îl mai ajuta. Dar el era gelos pe ea, că făcea bani.

CANCAN.RO: Dar el ce făcea cu banii?

Gabriela Pascu: Îi băga la poker, nu lucra la poker, așa cum a spus. Băga bani la poker și la aparate. Și eu am fost lângă ei când făcea aceste lucruri.

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