Alina Crișan dă din casă după ce a cântat la nunta lui Pescobar. Cine s-a ocupat cu adevărat de toate surprizele artistice

Alina Crișan dă din casă după ce a cântat la nunta lui Pescobar. Cine s-a ocupat cu adevărat de toate surprizele artistice
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Am aflat cine este blonda care a făcut atmosferă la nunta lui Pescobar. Alina Crișan, fosta membră a trupelor ASIA și a Direcția 5, a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a fost să cânte la evenimentul anului. Artista a avut un as în mânecă și le-a pregătit o surpriză spectaculoasă patronului de la Taverna Racilor și proaspetei sale soții. Stați să vedeți cu ce i-a dat pe spate pe miri!

În urmă cu doar câteva zile, Pescobar și Lavinia s-au căsătorit religios. Afaceristul a fost atent la fiecare detaliu și și-a dorit ca mireasa lui să aibă parte de căntăreți pe măsură și o atmosferă de în filme. Printre cei care i-au ținut pe invitați pe ringul de dans a fost Alina Crișan, care a părăsit recent trupa Direcției 5 și s-a orientat către o carieră solo.

În urmă cu doar câteva zile, Pescobar și Lavinia și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Excentricul afacerist a fost atent la fiecare detaliu și a vrut ca mireasa lui să aibă parte de artiști pe măsură și de o atmosferă ca-n filme. Și, cum la nunta lui Pescobar nu se putea face rabat de la distracție, printre cei care i-au ținut pe invitați pe ringul de dans s-a numărat și Alina Crișan, care a părăsit recent trupa Direcția 5 pentru a se dedica unei cariere solo.

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Cum este, de fapt, mireasa lui Pescobar

Alina Crișan a povestit că nunta excentricului afacerist a fost desprinsă din povești și că s-a bucurat din plin de ocazia de a cânta la un asemenea eveniment. Dar nu doar petrecerea i-a atras atenția artistei, ci și mireasa lui Pescobar. Blondina a mărturisit că a fost impresionată de frumusețea și naturalețea Laviniei, femeia pe care patronul de la Taverna Racilor a ales-o să-i fie alături pentru tot restul vieții.

„A fost o nuntă superbă, cu peste 400 de invitați, într-o locație cu un decor spectaculos. Atmosfera a fost pe măsură. A fost cu atât mai special pentru că ei au sărbătorit și botezul micuțului.

Mi-a plăcut de Lavinia, mi-a lăsat o impresie foarte bună, e superbă, o femeie cu o eleganță firească, este naturală. Mi-a făcut mare plăcere să o cunosc. A fost foarte atentă și la detaliile artistice. Pescobar a fost atent la tot ce se întâmpla în jurul lui, se vedea că își dorea ca toți invitații să se simtă bine”, a declarat blondina pentru CANCAN.RO.

Alina Crișan

Alina Crișan. Sursa foto Social Media

Alina Crișan a povestit că Pescobar și-a dorit să cânte coveruri ale mai multor piese internaționale, dar și melodii de la Asia și Direcția 5. Ea a spus că a deschis seara că o piesă de dragoste a trupei lui Marian Ionescu. Blondina a pregătit și o surpriză pentru patronul de la Taverna Racilor și Lavinia, a cântat muzică populară. Puțini au văzut-o pe artistă cântând muzică populară până acum.

Le-a pregătit o surpriză de proporții!

Alina Crișan a povestit că Pescobar și-a dorit un repertoriu pe toate gusturile, de la coveruri ale unor hituri internaționale până la melodii celebre de la ASIA și Direcția 5. Artista a dezvăluit că a deschis seara cu o piesă de dragoste din repertoriul trupei lui Marian Ionescu. Însă marea surpriză a venit când a început să cânte muzică populară. Da, ați citit bine! Puțini au avut ocazia să o vadă pe blondină interpretând astfel de melodii, însă la nunta patronului de la Taverna Racilor artista a schimbat registrul și a arătat că se pricepe și la hore.

„Am cântat alături de trupa mea, Alina Crișan Live. Am cântat piesele din colaborare cu Direcția 5, Asia, ultimul single lansat cu Keo și Țăndărică. Am început la nunta lui Pescobar cu piesa „Te iubesc”, care are un succes fantastic și după 12 ani. Am cântat și piesele trupei Asia, pentru că trezesc multe amintiri, și la final am pregătit un colaj din folclorul românesc reinterpretat. Puțini știu despre mine că îmi place să cânt muzică populară. La nunta lui Pescobar și a Laviniei a avut mare succes, lumea a intrat în horă, s-a distrat”, a mai spus ea.

Artista a mărturisit că a fost impresionată la maximum și de preparatele cu care Pescobar și-a răsfățat invitații. Până la urmă, era de așteptat! Doar a fost nunta „regelui fructelor de mare”. Nu puteau lipsi de pe masă icrele negre și caracatița.

„M-am bucurat să mă reîntâlnesc și cu Daniel Buzdugan, care a fost prezentatorul evenimentului, dar și cu alți muzicieni. Despre mâncare… eu n-am apucat să mănânc pentru că eram agitată, nu mănânc niciodată înainte de eveniment, dar din ce am văzut, meniul e spectaculos. Au fost icre negre, caracatiță”, a mărturisit Alina.

VEZI ȘI: Ce se ascunde în spatele plecării Alinei Crișan din Direcția 5. Abia acum s-a aflat de ce a părăsit trupa

Super-imagini de la nunta lui Pescobar! Afaceristul și soția lui, Lavinia, au făcut botezul în aceeași zi

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