Cătălin Dumitrescu, fosta ispită de la Insula Iubirii l-a desființat pe Prințul Marco la prima vedere, apoi și-a schimbat părerea radical: „Cine e maimuțoiul ăsta?”

Cătălin Dumitrescu, fosta ispită de la Insula Iubirii l-a desființat pe Prințul Marco la prima vedere, apoi și-a schimbat părerea radical: "Cine e maimuțoiul ăsta?"
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Prințul Marco a reușit să stârnească reacții încă din primele minute la Insula Iubirii, iar Cătălin Dumitrescu, alias „King Kong”, nu a făcut excepție! Invitat în emisiunea CANCAN pe Insulă, fosta ispită din sezonul 6 a recunoscut că prima impresie despre controversatul concurent a fost departe de a fi una favorabilă. Ba chiar l-a catalogat drept „maimuțoi” și s-a întrebat ce caută la televizor. Numai că, pe măsură ce a urmărit evoluția lui Marco în Thailanda, Cătălin și-a schimbat radical părerea. Și nu s-a ferit să recunoască asta!

Prințul Marco este, fără îndoială, unul dintre personajele care au făcut spectacol în actualul sezon Insula Iubirii. Cu un comportament extravagant si replici care au devenit rapid subiect de discuție, concurentul a împărțit publicul în două tabere. Nici foștii participanți ai reality-show-ului nu au rămas indiferenți. Cătălin Dumitrescu a mărturisit că nu l-a privit deloc cu ochi buni pe Marco la începutul sezonului. Mai ales după comentariile pe care acesta le-a făcut la adresa ispitelor masculine, pe care le-a ironizat pentru musculatura lor. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Cătălin Dumitrescu: „Nu mă așteptam ca Prințul să înscrie cu Gabriela”

Cătălin Dumitrescu: Când a fost prezentarea cuplurilor și a isptelor, când l-am văzut pe Marco, am zis Cine e maimuțoiul ăsta? Îmi pare rău, dar asta am gândit.

CANCAN.RO: Asta referitor la ce a spus el când a văzut ispitele masculine, nu?

Cătălin Dumitrescu, fostă ispită la Insula Iubirii, dezvăluiri despre Prințul Marco și Gabriela, în platoul emisiunii Cancan pe insulă

Cătălin Dumitrescu: Da, nu mi se părea că e în regulă ceea ce făcea el cu ispitele. Ideea e, că eu, trecând prin experiența asta, pot să spun că în fiecare an, oamenii, nu doar cuplurile, și oamenii de acasă, au ceva de comentat la adresa ispitelor. Băi frate, nu i-ați cunoscut, stați să îi cunoașteți, lumea aruncă cu hate.

CANCAN.RO: Dar dacă ai fi fost tu acolo în acest sezon și l-ai fi auzit pe Prințul, care a spus că ispitele cară pepni la subraț, cum ai fi reacționat?

Cătălin Dumitrescu: Cum a reacționat și Cătălin. Mie mi s-a părut super ok. Nu m-ar fi deranjat, eu fac parte din categoria băieților cu sala, musculoși, m-am confruntat cu problema asta, spuneau oamenii că merg într-un anumit fel și chiar încercam să țin mâinile mai apropiate de corp. Dar când l-am văzut prima dată pe Prințul, prima ideea pe care mi-am făcut-o despre el nu a fost tocmai bună, ziceam ce caută ăsta la televizor, e enervant de nu se poate. Dar acum, după mai multe episoade, pot spune că Prințul e un tip smart. Nu e nicidecum maimuțoiul pe care îl credeam în primă fază. Asta e concluzia mea, e un tip care și-a dorit foarte mult să ajungă la emisiune. Cred că a urmărit toate sezoanele și ast a vrut, să apară la televizor și să bubuie. Și i-a și ieșit. Nu mă așteptam să înscrie acolo cu Gabriela, îmi puneam multe semne de întrebare, ziceam chiar că e regie.

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