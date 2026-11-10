Scandal monstru în platoul CANCAN pe Insulă! Gabriela, fosta iubită a Mirei, acuzată în direct: „Ea ar fi primit 5.000 de euro, iar mie mi-ar fi revenit 2.000 de euro!”

Scandal monstru în platoul CANCAN pe Insulă! Gabriela, fosta iubită a Mirei, acuzată în direct: „Ea ar fi primit 5.000 de euro, iar mie mi-ar fi revenit 2.000 de euro!”
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Emisiunea „CANCAN pe Insulă” a fost scena unei confruntări neașteptate după ce Gabriela Pascu, fosta iubită a Mirei, a intrat în timpul live-ului pentru a discuta despre povestea sa și despre relația pe care a avut-o cu concurenta de la „Insula Iubirii”. În platou s-au aflat Romeo Vasiloni, fostă ispită în emisiunea de la Antena 1 și Lorelai. Numai că discuția a luat o turnură complet neprevăzută în momentul în care Lorette și-a făcut apariția și a decis să spună propria versiune a unei povești în care susține că Gabriela ar fi implicat-o. 

Fosta iubită a Mirei, implicată într-un scandal monstru 

Totul a pornit de la dezvăluirile făcute de Gabriela Pascu despre perioada în care forma un cuplu cu Mira. Numai că discuția a deviat de la subiect în momentul în care Lorette și-a dorit să intre în emisiune pentru a-și spune propria versiune a poveștii. Fosta iubită a Mirei a fost foarte surprinsă de apariția acesteia și a povestit că, L0rette este o persoană pe care o cunoaște, iar întâlnirea lor nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat. La un moment dat, cele două au început să vorbească pe Instagram și chiar s-au văzut. La întâlnire ar fi fost prezent și soțul lui Lorette, despre care aceasta a declarat că este căsătorită de mai mulți ani.

Gabriela a explicat că, la vremea respectivă, se gândea că, dacă Mira ar fi înșelat-o, ar fi vrut să-i întoarcă gestul. Astfel, a ajuns să se întâlnească cu Lorette și a recunoscut că între ele a existat și o apropiere intimă. Fostă iubită susține însă că abia atunci și-a dat seama că Lorette nu era atrasă de femei.

Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, scandal monstru cu Lorette, în direct, la Cancan pe insulă

Numai că Lorette a venit cu o altă variantă a poveștii. După ce a intrat în direct pentru a o confrunta, aceasta a acuzat-o pe Gabriela că nu spune adevărul și a susținut că, de fapt, ea ar fi fost cea care a făcut anumite propuneri, inclusiv unele de natură financiară.

În fața tuturor, Lorette a făcut acuzații extrem de serioase. Aceasta a susținut că Gabriela ar fi contactat-o în repetate rânduri și că i-ar fi propus să o plătească pentru a întreține relații intime cu ea, însă a refuzat propunerea și că ar avea mesaje și filmări care ar putea susține ceea ce povestește.

Potrivit declarațiilor făcute de Lorette în platoul CANCAN pe Insulă, Gabriela ar fi venit la locuința ei, unde i-ar fi propus să o plătească pentru a întreține relații intime. Lorette susține că a refuzat propunerea și că fostă iubită a Mirei ar fi rămas inclusiv peste noapte la ea.

Mai mult, Lorette a lansat o acuzație și mai dură… spune că Gabriela i-ar fi propus ulterior să plece împreună în Thailanda, unde un bărbat ar fi urmat să le plătească pentru a întreține relații sexuale cu alți bărbați. Conform relatării sale, fostă iubită a Mirei ar fi primit 5.000 de euro, iar ei i-ar fi revenit 2.000 de euro dacă accepta.

„Gabriela mi-a propus să mergem împreună în Thailanda. Mi-a spus că are un bărbat care ne-ar plăti pentru a întreține relații sexuale cu alți bărbați. Din câte mi-a explicat, ea ar fi primit 5.000 de euro, iar mie mi-ar fi revenit 2.000 de euro dacă acceptam să merg cu ea.” a povestit Lorrette.

Gabriela a respins acuzațiile și a prezentat o altă versiune a întâlnirii. Aceasta a susținut că Laurette și iubitul ei ar fi fost cei care și-ar fi dorit o apropiere intimă și că ar fi existat inclusiv intenția de a filma momentul. Mai mult, fostă iubită a Mirei susține că Lorette ar fi filmat-o în timp ce stătea pe canapea, lucru care a deranjat-o. 

Eu și Lorette nu ne cunoaștem atât de bine. Ea m-a invitat la ea acasă, împreună cu iubitul ei și au vrut să întrețină relații intime cu mine și să filmeze totul., a spus Gabriela la CANCAN pe Insulă.

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