Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre Teodora Marcu: „Nu mi-a venit să cred când am aflat că a murit”

Fosta ispită masculină de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre Teodora Marcu: "Nu mi-a venit să cred când am aflat că a murit"
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Cătălin Dumitrescu, cunoscut publicului drept „King Kong”, fosta ispită masculină din sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut dezvăluiri emoționante în cadrul emisiunii CANCAN pe Insulă, despre Teodora Marcu, tânăra al cărei destin a fost curmat în mod tragic. Cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor din Thailanda, iar după încheierea show-ului, Cătălin a păstrat legătura atât cu Teodora, cât și cu partenerul ei, Alex. Fosta ispită a mărturisit că știa despre problemele pe care tânăra le avea cu fostul iubit, însă nu și-ar fi imaginat niciodată că situația putea degenera într-o adevarată tragedie.

Cătălin Dumitrescu a rememorat relația pe care a avut-o cu Teodora Marcu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, care a sfârșit într-un mod cutremurător, după ce a fost ucisă. Dincolo de experiența trăită împreună în cadrul reality-show-ului, între Cătălin și cuplul format din Teodora și Alex s-a legat o prietenie care a continuat și după întoarcerea în România. Fosta ispită a recunoscut că, în timpul emisiunii, avea o percepție greșită despre relația celor doi, însă ulterior a descoperit cât de mult o iubea Alex pe Teodora. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Cătălin Dumitrescu: „Teodora a spus că un fost nu îi dădea pace”

Cătălin Dumitrescu: Teodora era o fată super ok, îmi pare rău de ce s-a întâmplat. După emisiune eu m-am împrietenit și cu iubitul ei, cu Alex. E un om de nota 10. În emisiune aveam impresia că profită de ea și nu o iubește, dar, de fapt, o iubea foarte mult, mi-am dat seama după. I-am cunoscut destul de bine, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar Alex e un om extraordinar, un tată minunat, își crește copilul cu foarte mare grijă. Încă țin legătura cu el, știu ce face, ne mai sunăm, păstrăm legătura.

CANCAN.RO: Cum ai reacționat când ai aflat că a fost ucisă?

Cătălin Dumitrescu de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre Teodora Marcu, în platoul emisiunii Cancan pe insulă

Cătălin Dumitrescu: Nu mi-a venit să cred. Primeam filmări, pentru că toate lumea știa că am fost colegi, eram bombardat și cu întrebări. Nici nu știam ce s-a întâmplat. Apoi, după ce am aflat, m-au sunat să dau declarații. Ce să spun într-o astfel de situație? Un moment tragic pentru familie, pentru Alex. Ideea e că după emisiune m-am împrietenit cu Alex și știam de acele divergențe cu respectivul, dar nu m-am gândit vreodată că sunt la nivelul acela.

CANCAN.RO: Asta voiam să te îtreb, dacă vreodată a spus în emisiune că se simte în pericol.

Cătălin Dumitrescu: A spus că avea un fost iubit care nu îi dădea pace și îi mai scria mesaje, nu mai știu dacă a spus că o și urmărea. El nu se împăca cu ideea că s-au despărțit. Știu că ei s-au mutat la Brașov, ca să scape, nu știu cum făcea respectivul că afla tot ce făcea ea.

CANCAN.RO: Mă gândesc că ai fost foarte revoltat când ai aflat și mai ales modul în care s-a întâmplat.

Cătălin Dumitrescu: Da, cine nu ar fi revoltat?

NU RATA – NU RATA – Primele imagini cu Marian Grozavu și noua iubită. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a distrat până în zori cu șatena misterioasă

 

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