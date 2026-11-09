Acuzații grave după ”Visuri la cheie”! Casa construită de PRO TV, distrusă bucată cu bucată. S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție

Unul dintre cele mai emoționante cazuri difuzate de Pro TV în emisiunea ”Visuri la cheie” trece printr-o nouă dramă. Capul familiei este acuzat că ar fi distrus locuința primită în dar și amenajată special pentru nevoile lor. Bărbatul a fost reclamat la 112 chiar de către unul dintre fiii săi, care le-ar fi povestit anchetatorilor inclusiv o serie de abuzuri grave la care a fost supus. Instanța a consemnat comportamentul violent al tatălui, alimentat de consumul cronic de alcool, și l-a evacuat de urgență!

Cazul familiei Nițu a fost difuzat în 2016 de către Pro TV, atunci când echipa ”Visuri la cheie” a ajuns la Măgurele (județul Ilfov), pentru a le schimba viața, fiind greu încercați de condiția mamei, imobilizată la pat, din cauza unui accident vascular.

Cei doi copii nu aveau condiții decente de trai, iar Dragoș Bucur și echipa sa au luat decizia să demoleze integral vechea locuință și să construiască alta de la zero, mobilată complet și utilată.

Cine și-ar fi imaginat că, odată primită casa la cheie, după 10 ani situația familiei va lua o întorsătură dramatică?

CANCAN.RO a aflat că, în urmă cu circa două săptămâni, unul dintre băieții familiei Nițu a solicitat ajutorul Poliției, printr-un apel la 112, în miezul nopții, din cauza tatălui, care l-ar fi abuzat.

”Din procesul-verbal întocmit la data de 25.10.2026 de agenții de poliție din cadrul Poliției Orașului Măgurele rezultă împrejurările sesizării. În seara zilei de 24.10.2026, minorul a apelat SNUAU 112, sesizând că este abuzat de tatăl său. Cu ocazia intervenției, el a relatat polițiștilor că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, pârâtul nu s-a îngrijit de el și l-a lovit în repetate rânduri în intervalul de vârstă 6–16 ani. Potrivit aceleiași relatări, pârâtul l-a amenințat inclusiv cu un cuțit și i-a adresat cuvinte și expresii jignitoare, iar minorului i-a fost teamă să aducă aceste aspecte la cunoștința autorităților. Minorul a mai arătat că pârâtul a exercitat acte de violență fizică și asupra mamei sale, imobilizată în urma a două accidente vasculare cerebrale, precum și asupra fratelui său”, susține adolescentul, în declarația dată anchetatorilor.

Un alt episod grav, consemnat de instanță, a fost relatat inclusiv de către un martor.

”Potrivit declarației sale, pârâtul consumă zilnic, după programul de lucru și până în jurul orei 23:00, aproximativ cinci litri de bere. După consumul de alcool, pârâtul devine agresiv, ajungând să spargă geamul de la toaletă, un geam al casei, ușa toaletei și ușa dormitorului mamei”.

Casa construită de PRO TV a fost distrusă

În timpul procesului, avocatul victimelor, adică a celor doi copii și a mamei lor, a menționat că distrugerile provocate de Cătălin Nițu sunt mult mai mari și ar fi compromis locuința construită de la zero de către Pro TV.

”Pentru reclamant, avocatul solicită admiterea cererii așa cum a fost formulată de parchet, emiterea unui ordin de protecție pentru perioadă maximă de timp, cu motivarea că din cauza alcoolismului pârâtului, acesta a distrus casa care a fost renovată de emisiunea ”Visuri la Cheie”, pârâtul bea foarte mult, soția sa nu poate verbaliza, aceleași măsuri se solicită si pentru mama reclamantului, cu cheltuieli de judecată”.

Cei doi frați au continuat să povestească instanței faptul că, dincolo de distrugerile materiale, tatăl lor îi ține într-o stare permanentă de teroare, iar urmările psihologice sunt devastatoare. Unul dintre ei a mărturisit nu doar că a renunțat la școală din cauza abuzurilor, ci că că a avut inclusiv gânduri negre.

”Comportamentul pârâtului a avut un impact sever asupra integrității psihice a minorului, reflectat de abandonul școlar, de izolarea socială și de starea permanentă de temere. Impactul este reflectat și de intențiile suicidare exprimate, care au impus transportul de urgență al minorului la o unitate de psihiatrie. Starea de pericol este una actuală. Ea rezultă din caracterul repetat al conduitei pârâtului, din intensificarea agresiunilor în ultima perioadă, astfel cum s-a consemnat în formularul de evaluare a riscului, și din conviețuirea părților în același imobil”.

În apărarea lui, Cătălin Nițu susține că nu și-ar fi agresat copiii și că tensiunile din familie ar fi provocate din cauza condiției medicale a soției sale.

Judecătorii au avut însă toate motivele să-l considere un pericol real pentru familia lui, așa că au dispus evacuarea lui de urgență și i-au interzis să se mai apropie de copii și soție timp de șase luni.

”Coroborând aceste mijloace de probă, instanța reține că pârâtul a manifestat, pe o perioadă îndelungată și pe fondul consumului cronic de alcool, un comportament agresiv față de reclamant și față de ceilalți membri ai familiei”.

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