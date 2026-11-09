Laurette, la un pas de septicemie și fără niciun ban. Trece printr-un adevărat coșmar: „O duc foarte greu”

Laurette, la un pas de septicemie și fără niciun ban. Trece printr-un adevărat coșmar: „O duc foarte greu”
Galerie Foto 10
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Laurette Atindehou trece prin cea mai grea perioadă din viața ei, iar medicii nu-i dau niciun gram de speranță! Mulatra a declarat, pentru CANCAN.RO, că a ajuns la fundul sacului, că nu mai are bani aproape pentru nimic și că nu știe dacă se va mai face bine vreodată. Mai mult, vedeta riscă să facă septicemie în orice moment.

Laurette a povestit că piciorul i s-a infectat din nou și că trebuie să se opereze de urgență. Ea a declarat că nu mai poate să meargă aproape deloc și că se confruntă cu dureri de-a dreptul cumplite. Și, de parcă toate acestea nu erau de ajuns, bruneta a mărturisit că stă extrem de prost cu banii și că nu mai are nicio sursă de venit.

„Substanța injectată în 2019 a migrat în țesuturile piciorului și a provocat infecții repetate. Am ajuns la aproape 29 de operații, dar problema nu este încă rezolvată. De un an și jumătate nu îmi mai pot folosi piciorul normal, iar acum mă confrunt din nou cu dureri, inflamație și dificultăți de mers.

O duc foarte foarte greu cu banii. Boala m-a obligat să-mi întrerup activitatea profesională și să-mi suspend afacerea. Nu am venituri constante, iar cheltuielile medicale sunt foarte mari. Lupta pentru sănătate a devenit și o luptă financiară”, a declarat Laurette pentru CANCAN.RO.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

Trece printr-un adevărat coșmar

Laurette a dezvăluit că trece printr-o adevărată dramă și pe plan personal. Din cauza problemelor de sănătate, mulatra își petrece mai tot timpul pe holurile spitalelor, în loc să fie alături de fiica ei. Cel mai tare o doare faptul că tânăra a fost nevoită să o vadă într-o stare înfiorătoare și că a rămas singură.

„Este una dintre cele mai mari dureri ale mele. Fiica mea a trebuit să-și vadă mama suferind și să trăiască mult timp cu absența mea. Mă doare că am pierdut momente importante din adolescența ei. Tot ce îmi doresc este să mă fac bine și să recuperez timpul pierdut. Au fost momente în care am simțit că nu mai pot, dar nu mi-am pierdut credința în Dumnezeu. Încă sper că mă voi vindeca și că îmi voi recăpăta viața”, a mai spus ea.

Laurette

Laurette. Sursa foto Social media

Riscă să facă septicemie

Mulatra a povestit că tot coșmarul a început după o procedură estetică făcută în 2019. Medicii nu i-au explicat riscurile intervenției, iar de atunci viața lui Laurette s-a transformat într-un adevărat calvar.

„Totul a pornit de la o procedură estetică efectuată în 2019, ale cărei consecințe medicale mi-au schimbat radical viața. Nu mi-au fost explicate riscurile cu care aveam să mă confrunt ulterior. Știu că nu sunt singura femeie care trece prin asemenea experiențe. Am ales să urmez căile legale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și am încredere că instituțiile competente vor analiza situația și vor stabili eventualele responsabilități”, a declarat mulatra.

Vedeta a mai spus că starea ei se poate agrava în orice moment și că riscă să facă septicemie. Laurette a mărturisit că se roagă la Dumnezeu să scape cu bine și că nu și-a pierdut speranța, deși medicii nu i-au oferit nicio garanție că se va vindeca.

„Din păcate, da. Am trecut prin infecții grave, inclusiv septicemie, și prin recidive după mai multe intervenții. Nu există încă garanția că problema este definitiv rezolvată. Încerc să găsesc o soluție medicală pe termen lung, care să-mi permită să-mi recuperez sănătatea și mobilitatea”, a mărturisit vedeta.

VEZI ȘI: Laurette: „M-au operat trei medici. Am pierdut tot”. Confesiuni tulburătoare după procedurile estetice care erau să o coste viața

Cine este și cum arată agresorul lui Laurette

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Paula Chirilă, dezvăluiri după nunta secretă cu Dan Giuvelnic! A întârziat la propria cununie, iar petrecerea s-a transformat într-un chef de trei zile și trei nopți: „Nu am vrut să facem un spectacol mediatic.”
Paula Chirilă, dezvăluiri după nunta secretă cu Dan Giuvelnic! A întârziat la propria cununie, iar petrecerea s-a transformat într-un chef de trei zile și trei nopți: „Nu am vrut să facem un spectacol mediatic.”
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Iubita fostului concurent de la Insula Iubirii reacționează:„O neînțelegere cu polițistul corupt”
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Iubita fostului concurent de la Insula Iubirii reacționează:„O neînțelegere cu polițistul corupt”
Leo de la Strehaia, aventuri ca-n filme înainte de nașterea lui Leo Messi: „Când am ajuns la spital doctorul mi-a spus că e gata!”
Leo de la Strehaia, aventuri ca-n filme înainte de nașterea lui Leo Messi: „Când am ajuns la spital doctorul mi-a spus că e gata!”
Tina Ulmeanu de la Burlacii, curtată de bărbați celebri. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii domnilor insistenți
Tina Ulmeanu de la Burlacii, curtată de bărbați celebri. Cum le răspunde fosta ispită de la Insula Iubirii domnilor insistenți
Loredana Chivu, prima reacție după ce a apărut debitul de peste 300.000 de euro pe numele ei: „Mi se pare o aberație!”
Loredana Chivu, prima reacție după ce a apărut debitul de peste 300.000 de euro pe numele ei: „Mi se pare o aberație!”
Cum au furat energie pentru mașini electrice de peste 158.000 de lei. 30 de percheziții și 47 de suspecți
Mediafax
Cum au furat energie pentru mașini electrice de peste 158.000 de lei. 30 de percheziții și 47 de suspecți
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc
Adevarul
Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Digi24
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
Click.ro
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
go4it.ro
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
VORTEX POLAR în România! Când vin primele ninsori la câmpie
Gandul.ro
VORTEX POLAR în România! Când vin primele ninsori la câmpie
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.