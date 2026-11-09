Laurette, la un pas de septicemie și fără niciun ban. Trece printr-un adevărat coșmar: „O duc foarte greu”

Laurette Atindehou trece prin cea mai grea perioadă din viața ei, iar medicii nu-i dau niciun gram de speranță! Mulatra a declarat, pentru CANCAN.RO, că a ajuns la fundul sacului, că nu mai are bani aproape pentru nimic și că nu știe dacă se va mai face bine vreodată. Mai mult, vedeta riscă să facă septicemie în orice moment.

Laurette a povestit că piciorul i s-a infectat din nou și că trebuie să se opereze de urgență. Ea a declarat că nu mai poate să meargă aproape deloc și că se confruntă cu dureri de-a dreptul cumplite. Și, de parcă toate acestea nu erau de ajuns, bruneta a mărturisit că stă extrem de prost cu banii și că nu mai are nicio sursă de venit.

„Substanța injectată în 2019 a migrat în țesuturile piciorului și a provocat infecții repetate. Am ajuns la aproape 29 de operații, dar problema nu este încă rezolvată. De un an și jumătate nu îmi mai pot folosi piciorul normal, iar acum mă confrunt din nou cu dureri, inflamație și dificultăți de mers. O duc foarte foarte greu cu banii. Boala m-a obligat să-mi întrerup activitatea profesională și să-mi suspend afacerea. Nu am venituri constante, iar cheltuielile medicale sunt foarte mari. Lupta pentru sănătate a devenit și o luptă financiară”, a declarat Laurette pentru CANCAN.RO.

Trece printr-un adevărat coșmar

Laurette a dezvăluit că trece printr-o adevărată dramă și pe plan personal. Din cauza problemelor de sănătate, mulatra își petrece mai tot timpul pe holurile spitalelor, în loc să fie alături de fiica ei. Cel mai tare o doare faptul că tânăra a fost nevoită să o vadă într-o stare înfiorătoare și că a rămas singură.

„Este una dintre cele mai mari dureri ale mele. Fiica mea a trebuit să-și vadă mama suferind și să trăiască mult timp cu absența mea. Mă doare că am pierdut momente importante din adolescența ei. Tot ce îmi doresc este să mă fac bine și să recuperez timpul pierdut. Au fost momente în care am simțit că nu mai pot, dar nu mi-am pierdut credința în Dumnezeu. Încă sper că mă voi vindeca și că îmi voi recăpăta viața”, a mai spus ea.

Riscă să facă septicemie

Mulatra a povestit că tot coșmarul a început după o procedură estetică făcută în 2019. Medicii nu i-au explicat riscurile intervenției, iar de atunci viața lui Laurette s-a transformat într-un adevărat calvar.

„Totul a pornit de la o procedură estetică efectuată în 2019, ale cărei consecințe medicale mi-au schimbat radical viața. Nu mi-au fost explicate riscurile cu care aveam să mă confrunt ulterior. Știu că nu sunt singura femeie care trece prin asemenea experiențe. Am ales să urmez căile legale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și am încredere că instituțiile competente vor analiza situația și vor stabili eventualele responsabilități”, a declarat mulatra.

Vedeta a mai spus că starea ei se poate agrava în orice moment și că riscă să facă septicemie. Laurette a mărturisit că se roagă la Dumnezeu să scape cu bine și că nu și-a pierdut speranța, deși medicii nu i-au oferit nicio garanție că se va vindeca.

„Din păcate, da. Am trecut prin infecții grave, inclusiv septicemie, și prin recidive după mai multe intervenții. Nu există încă garanția că problema este definitiv rezolvată. Încerc să găsesc o soluție medicală pe termen lung, care să-mi permită să-mi recuperez sănătatea și mobilitatea”, a mărturisit vedeta.

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