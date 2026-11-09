Test de logică | Calculați în cap: 2+2-2(2:2):2 = ?

Un exercițiu matematic aparent banal le dă bătăi de cap multor persoane atunci când încearcă să găsească rapid rezultatul. Deși folosește doar cifra 2 și operații elementare, rezolvarea corectă depinde de respectarea unei reguli esențiale din matematică: ordinea efectuării operațiilor.

Un astfel de exercițiu este „2+2-2(2:2):2”. La prima vedere, răspunsul pare simplu, însă mulți ajung la rezultate diferite pentru că ignoră regulile de bază ale calculelor matematice.

Test de logică

Pentru a rezolva corect exercițiul, trebuie respectată ordinea standard a operațiilor matematice. Mai întâi se efectuează calculele din paranteze, apoi înmulțirile și împărțirile, iar la final adunările și scăderile.

Exercițiul este:

2 + 2 – 2(2:2):2

Primul pas este rezolvarea operației dintre paranteze:

(2:2) = 1

Astfel, expresia devine:

2 + 2 – 2 × 1 : 2

În această etapă nu se trece direct la adunare și scădere. Conform regulilor matematice, înmulțirea și împărțirea au prioritate și se efectuează în ordinea apariției.

Continuând rezolvarea, efectuăm înmulțirea:

2 × 1 = 2

Exercițiul se transformă în:

2 + 2 – 2 : 2

Urmează împărțirea:

2 : 2 = 1

Rezultatul intermediar este:

2 + 2 – 1

Acum se efectuează adunarea și scăderea:

4 – 1 = 3

Prin urmare, rezultatul corect al exercițiului este:

3

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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