Test de logică | Calculați în cap: 2+2-2(2:2):2 = ?

Test de logică | Calculați în cap: 2+2-2(2:2):2 = ?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un exercițiu matematic aparent banal le dă bătăi de cap multor persoane atunci când încearcă să găsească rapid rezultatul. Deși folosește doar cifra 2 și operații elementare, rezolvarea corectă depinde de respectarea unei reguli esențiale din matematică: ordinea efectuării operațiilor.

Un astfel de exercițiu este „2+2-2(2:2):2”. La prima vedere, răspunsul pare simplu, însă mulți ajung la rezultate diferite pentru că ignoră regulile de bază ale calculelor matematice.

Test de logică

Pentru a rezolva corect exercițiul, trebuie respectată ordinea standard a operațiilor matematice. Mai întâi se efectuează calculele din paranteze, apoi înmulțirile și împărțirile, iar la final adunările și scăderile.

Exercițiul este:

2 + 2 – 2(2:2):2

Primul pas este rezolvarea operației dintre paranteze:

(2:2) = 1

Astfel, expresia devine:

2 + 2 – 2 × 1 : 2

În această etapă nu se trece direct la adunare și scădere. Conform regulilor matematice, înmulțirea și împărțirea au prioritate și se efectuează în ordinea apariției.

Continuând rezolvarea, efectuăm înmulțirea:

2 × 1 = 2

Exercițiul se transformă în:

2 + 2 – 2 : 2

Urmează împărțirea:

2 : 2 = 1

Rezultatul intermediar este:

2 + 2 – 1

Acum se efectuează adunarea și scăderea:

4 – 1 = 3

Prin urmare, rezultatul corect al exercițiului este:

3

2 + 2 – 2×1:2 = 2 + 2 – 2:2 = 2 + 2 – 1 = 3

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | 17+5=6 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Test de perspicacitate | 3 diferențe în maximum 23 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Test de inteligență | 17+5=6 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Test de inteligență | 17+5=6 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Test de perspicacitate | 3 diferențe în maximum 23 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de perspicacitate | 3 diferențe în maximum 23 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 8 – 16 = 7
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 8 – 16 = 7
Test de inteligență | Se dă această serie 4, 5, 8, 3, X, 7, 8. Cât este X?
Test de inteligență | Se dă această serie 4, 5, 8, 3, X, 7, 8. Cât este X?
Test IQ exclusiv pentru genii | Descifrați mesajul ascuns în această iluzie optică. Ce scrie?
Test IQ exclusiv pentru genii | Descifrați mesajul ascuns în această iluzie optică. Ce scrie?
Cum au furat energie pentru mașini electrice de peste 158.000 de lei. 30 de percheziții și 47 de suspecți
Mediafax
Cum au furat energie pentru mașini electrice de peste 158.000 de lei. 30 de percheziții și 47 de suspecți
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc
Adevarul
Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Digi24
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
Click.ro
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
go4it.ro
Dedeman: preț imbatabil pentru o cafetieră cu putere de 800 W
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
VORTEX POLAR în România! Când vin primele ninsori la câmpie
Gandul.ro
VORTEX POLAR în România! Când vin primele ninsori la câmpie
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.