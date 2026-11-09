El este Andrei, tânărul de 21 de ani ucis de tatăl vitreg. Mama băiatului este și ea în stare gravă la spital

O nouă tragedie în România! Andrei, un tânăr în vârstă de doar 21 de ani, a murit după ce a fost atacat cu un cuțit de către tatăl vitreg. Și mama băiatului, Ionela, a fost atacată de bărbat, dar aceasta a supraviețuit, iar acum este internată în spital în stare gravă. Criminalul a încercat să se sinucidă după ce și-a atacat soția și fiul vitreg.

În dimineața zilei de 9 noiembrie, în jurul orei 4:38, autoritățile au fost sesizate în legătură cu un caz ce a avut loc în orașul Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin. Mai exact, o femeie a sunat la 112 și a transmis că atât ea, cât și fiul său au fost atacați cu un cuțit.

Andrei a murit, iar mama lui este în stare gravă

Din primele informații transmise de oamenii legii, se pare că între cei trei a izbucnit un conflict spontan, care a escaladat rapid. Soțul Ionelei, un bărbat în vârstă de 48 de ani, i-ar fi atacat pe cei doi cu un cuțit. Prima victimă a fost Andrei. Tânărul de doar 21 de ani a fost ucis cu sânge rece de tatăl său vitreg.

De asemenea, bărbatul și-a atacat și soția. Din fericire, aceasta a reușit să sune la 112. Atunci când oamenii legii și echipele de salvare au ajuns la fața locului, pentru Andrei nu s-a mai putut face nimic, iar decesul acestuia a fost declarat.

În ceea ce o privește pe mama tânărului, femeia de 48 de ani a fost găsită în stare gravă și a fost transportată de urgență la spital. Mai mult, se pare că și criminalul a ajuns la unitatea medicală. Potrivit informațiilor existente, bărbatul ar fi încercat să se sinucidă după ce și-a atacat soția și fiul vitreg.

Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, dar și ce anume a declanșat conflictul. Ancheta este în desfășurare, urmând ca procurorii să stabilească încadrarea juridică a faptelor și să dispună măsurile legale care se impun.

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