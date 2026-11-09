El este Andrei, tânărul de 21 de ani ucis de tatăl vitreg. Mama băiatului este și ea în stare gravă la spital

El este Andrei, tânărul de 21 de ani ucis de tatăl vitreg. Mama băiatului este și ea în stare gravă la spital
Andrei a fost ucis de tatăl vitreg /Foto: Facebook
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O nouă tragedie în România! Andrei, un tânăr în vârstă de doar 21 de ani, a murit după ce a fost atacat cu un cuțit de către tatăl vitreg. Și mama băiatului, Ionela, a fost atacată de bărbat, dar aceasta a supraviețuit, iar acum este internată în spital în stare gravă. Criminalul a încercat să se sinucidă după ce și-a atacat soția și fiul vitreg.

În dimineața zilei de 9 noiembrie, în jurul orei 4:38, autoritățile au fost sesizate în legătură cu un caz ce a avut loc în orașul Oțelu Roșu, din județul Caraș-Severin. Mai exact, o femeie a sunat la 112 și a transmis că atât ea, cât și fiul său au fost atacați cu un cuțit.

Andrei a murit, iar mama lui este în stare gravă

Din primele informații transmise de oamenii legii, se pare că între cei trei a izbucnit un conflict spontan, care a escaladat rapid. Soțul Ionelei, un bărbat în vârstă de 48 de ani, i-ar fi atacat pe cei doi cu un cuțit. Prima victimă a fost Andrei. Tânărul de doar 21 de ani a fost ucis cu sânge rece de tatăl său vitreg.

De asemenea, bărbatul și-a atacat și soția. Din fericire, aceasta a reușit să sune la 112. Atunci când oamenii legii și echipele de salvare au ajuns la fața locului, pentru Andrei nu s-a mai putut face nimic, iar decesul acestuia a fost declarat.

În ceea ce o privește pe mama tânărului, femeia de 48 de ani a fost găsită în stare gravă și a fost transportată de urgență la spital. Mai mult, se pare că și criminalul a ajuns la unitatea medicală. Potrivit informațiilor existente, bărbatul ar fi încercat să se sinucidă după ce și-a atacat soția și fiul vitreg.

Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, dar și ce anume a declanșat conflictul. Ancheta este în desfășurare, urmând ca procurorii să stabilească încadrarea juridică a faptelor și să dispună măsurile legale care se impun.

 

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