Ciuperca de 100.000 de euro care poate fi găsită și în pădurile din România! Comoara ascunsă pe care puțini o cunosc

Ciuperca de 100.000 de euro care poate fi găsită și în pădurile din România! Comoara ascunsă pe care puțini o cunosc
Ciuperca s-a vândut cu 100.000 euro / Sursa foto: Pexels
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O ciupercă rară a ajuns să coste cât o mașină de lux, după ce o trufă albă de 850 de grame a fost vândută cu 100.000 de euro la o licitație organizată în Italia. Evenimentul a avut loc în localitatea Alba, din regiunea Piemont, în apropiere de Torino, și a reunit cumpărători din mai multe țări. Exemplarul care a atras cea mai mare atenție a fost achiziționat de o persoană din Hong Kong, în cadrul celei de-a 27-a ediții a Licitației Mondiale a Trufei Albe.

Un alt exemplar, care cântărea 300 de grame, a fost adjudecat inițial pentru 12.000 de euro. După ce primul cumpărător a renunțat la achiziție, trufa a fost scoasă din nou la vânzare și a ajuns în posesia unui antreprenor din regiune, care a oferit 14.000 de euro.

Ediția din acest an s-a desfășurat într-un context dificil pentru producători, deoarece seceta a afectat dezvoltarea trufelor. Ploile recente au adus însă speranțe că situația se va îmbunătăți până la finalul sezonului. Organizatorii au remarcat și extinderea internațională a evenimentului, la care au participat, prin conexiuni online, reprezentanți din orașe precum Brasilia, Londra, Macao și Vilnius, alături de Hong Kong, Bangkok și Viena.

„Anul acesta, trufele au suferit puţin din cauza secetei. În prezent, graţie ploilor recente, pare că sezonul îşi revine şi sperăm că finalul anului va fi mai favorabil pentru trufe. Pentru moment, avem nişte trufe foarte frumoase. Este pentru prima dată când această licitaţie are un caracter atât de internaţional: patru noi locuri, nouă oraşe conectate între ele… O licitaţie mondială în adevăratul sens al cuvântului, ca niciodată până acum”, a transmi Roberto Bodrito, preşedintele regional al Enoteca Piemonte Cavour pentru AFP-TV.

Sursa foto: Shuttestock

Ciuperca se poate găsi și în România

Licitația a avut și un scop caritabil, iar banii obținuți vor fi direcționați către proiecte sociale și medicale din Italia și din alte țări. Din 1999, de la prima ediție, aproximativ 7,2 milioane de euro au fost folosite pentru finanțarea unui spital din Africa, sprijinirea reintegrării tinerilor dependenți de droguri și susținerea educației copiilor din comunități defavorizate.

Trufa albă de Alba, cunoscută științific sub numele de Tuber magnatum Pico, este una dintre cele mai apreciate delicatese culinare. Aceasta crește în subteran, în apropierea rădăcinilor anumitor arbori, și are nevoie de soluri răcoroase și umede. Deși este asociată în special cu Italia, trufele pot fi găsite și în pădurile din România.

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