(P) Ce ar fi spus Marcus Aurelius despre B.U.G. Mafia? Filosofia stoică și codul băieților de cartier din București

Ce legătură poate exista între un împărat roman care își nota gândurile în timpul campaniilor militare și trei rapperi care au transformat Pantelimonul într-un simbol al hip-hop-ului românesc? Mai mult decât am crede. În muzica B.U.G. Mafia întâlnim teme precum onoarea, loialitatea, suferința, respectul și rezistența în fața greutăților. Marcus Aurelius vorbea despre aceleași probleme în urmă cu aproape 2.000 de ani. Dar dacă unele dintre concluziile sale par desprinse dintr-o piesă rap, altele contrazic fundamental codul nescris al străzii.

„Capu’ sus”. Ce înseamnă să fii puternic atunci când viața te lovește?

Lansată inițial pe albumul „După blocuri”, din anul 2000, piesa „Capu’ sus” este un punct de plecare potrivit pentru această comparație. În universul muzical B.U.G. Mafia, greutățile vieții nu sunt prezentate ca simple accidente, ci ca experiențe care modelează caracterul. Rezistența, capacitatea de a merge înainte și refuzul de a te lăsa învins ocupă un loc important în această perspectivă asupra existenței.

O preocupare asemănătoare apare în „Meditații”, cartea lui Marcus Aurelius, inclusă în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera. Împăratul stoic considera că dificultățile nu trebuie să ne distrugă echilibrul interior și că omul își poate controla felul în care răspunde adversităților. Descoperă „Meditații” și află cum înțelegea Marcus Aurelius puterea de a merge înainte atunci când împrejurările par potrivnice!

Avem totuși o diferență importantă. În cultura străzii, rezistența poate deveni și o demonstrație publică de duritate. Pentru stoici, nu contează dacă ceilalți te consideră puternic. Contează dacă reușești să rămâi drept, cumpătat și rațional atunci când viața te pune la încercare.

Marcus Aurelius nu își propunea să impresioneze un public. Încerca să își disciplineze propriul caracter.

„N-ai fost acolo”. Cine are dreptul să judece viața altuia?

Una dintre cele mai cunoscute piese B.U.G. Mafia, „N-ai fost acolo”, prezentă inițial pe albumul „De cartier”, din 1998, poate fi citită ca o revendicare a experienței directe. Ideea centrală a comparației este simplă: cât de îndreptățit este cineva să judece viața altuia fără să fi cunoscut împrejurările în care acesta a trăit?

Întrebarea se întâlnește cu reflecțiile lui Marcus Aurelius despre judecățile pripite și despre înțelegerea comportamentului uman. În „Meditații”, publicată de Editura Litera în colecția „Cărți Fundamentale”, împăratul își amintește că oamenii acționează adesea din ignoranță și că reacția potrivită nu este întotdeauna condamnarea lor. Citește „Meditații” și descoperă de ce înțelegerea celorlalți era o parte esențială a disciplinei stoice!

Diferența apare în felul în care este folosită experiența personală. Într-un discurs al autenticității de cartier, faptul că ai trăit anumite lucruri îți poate conferi autoritate în fața celor care nu le-au cunoscut. Pentru stoici, experiența este importantă, dar nu garantează automat că ai dreptate. Chiar și omul care a suferit poate judeca greșit.

Marcus Aurelius ar fi acceptat că nu trebuie să condamnăm superficial viața altora, dar ar fi insistat că fiecare om trebuie să își examineze critic și propriile convingeri.

„Cine e cu noi”. Loialitatea față de gașcă și datoria față de ceilalți

În piesa „Cine e cu noi”, asociată proiectului „B.U.G. Mafia prezintă CASA”, din 2002, apartenența la grup poate fi analizată ca o formă de identitate și solidaritate. În cultura hip-hop, ideea de a fi alături de oamenii tăi este frecvent legată de prietenie, respect și experiențe împărtășite.

Marcus Aurelius considera și el că oamenii trebuie să coopereze. În „Meditații”, volum inclus în colecția „Cărți Fundamentale” a Editurii Litera, împăratul vorbește despre obligațiile pe care le avem unii față de ceilalți și despre importanța binelui comun. Descoperă filosofia lui Marcus Aurelius și află de ce, pentru stoici, loialitatea nu putea exista în afara dreptății!

Dar aici apare una dintre cele mai importante diferențe dintre cele două universuri. Într-un cod al apartenenței la grup, solidaritatea poate fi exprimată prin distincția dintre „noi” și „ceilalți”. Stoicismul propune o comunitate morală mult mai largă. Oamenii nu trebuie să se comporte corect doar față de prieteni, rude sau cei care le împărtășesc identitatea.

Pentru Marcus Aurelius, faptul că cineva nu face parte din cercul tău nu reprezintă un motiv pentru a-l trata nedrept. Iar dacă un prieten greșește, loialitatea nu înseamnă să îi aprobi orice faptă.

„Anturaju’”. Cine îți conduce viața: tu sau oamenii din jurul tău?

Piesa „Anturaju’”, de pe albumul „După blocuri”, permite o comparație cu una dintre cele mai importante preocupări ale stoicilor: influența mediului asupra caracterului. Anturajul poate oferi protecție, prietenie și sentimentul apartenenței. Dar poate exercita și presiuni asupra individului.

Un tânăr poate ajunge să facă lucruri pe care nu și le dorește doar pentru a nu pierde respectul grupului. Pentru Marcus Aurelius, tocmai aici începea problema libertății interioare. Stoicismul susține că omul trebuie să își examineze propriile judecăți și să nu își lase comportamentul condus automat de aprobarea sau dezaprobarea celorlalți.

Să ne imaginăm un băiat care este provocat la o confruntare în fața prietenilor săi. Dacă refuză, riscă să fie considerat slab. Dacă acceptă, poate ajunge într-o situație periculoasă. Din perspectiva stoică, întrebarea nu este ce vor spune prietenii, ci care este decizia dreaptă și rațională.

În acest sens, omul care refuză o confruntare inutilă poate demonstra mai multă independență decât acela care acceptă doar pentru a nu-și pierde reputația.

„Viața noastră”. Pantelimonul, destinul și lucrurile pe care nu le putem controla

„Viața noastră”, piesa care dă titlul compilației B.U.G. Mafia din 2006, deschide o altă direcție de analiză: raportul dintre identitate, experiențele colective și destin. În muzica trupei, cartierul nu este doar un loc geografic. Devine un spațiu al memoriei, al relațiilor și al experiențelor care contribuie la formarea identității.

Stoicismul nu neagă importanța împrejurărilor în care trăim. Marcus Aurelius însuși era conștient că omul nu își alege toate condițiile existenței. Nu putem controla locul în care ne naștem, familia din care provenim sau toate evenimentele care ne influențează viața. Putem însă încerca să controlăm felul în care judecăm și acționăm în aceste împrejurări.

Pentru stoici, trecutul nu trebuie să devină o scuză permanentă pentru comportamentul prezent. Un om poate fi marcat de experiențe dificile, fără ca acestea să îi determine inevitabil toate alegerile. Aici comparația cu universul B.U.G. Mafia devine deosebit de interesantă: cât din ceea ce suntem este rezultatul mediului în care am crescut și cât depinde de deciziile pe care le luăm?

Respectul de cartier și respectul stoic. Două moduri diferite de a înțelege onoarea

Există o diferență care traversează toate aceste comparații. Într-o cultură construită în jurul reputației, respectul este adesea ceva ce trebuie câștigat și apărat în relația cu ceilalți. Pentru Marcus Aurelius, reputația nu reprezenta o măsură sigură a valorii personale. Un om putea fi admirat de mulțime și totuși să fie nedrept. La fel, putea fi disprețuit de ceilalți și să își păstreze integritatea.

În filosofia stoică, onoarea nu depinde în primul rând de ceea ce spun oamenii despre tine, ci de felul în care te comporți. Această diferență nu înseamnă că muzica B.U.G. Mafia poate fi redusă la agresivitate sau la dorința de a inspira teamă. Repertoriul trupei cuprinde și reflecții despre familie, pierdere, prietenie, nedreptate socială și trecerea timpului.

De asemenea, personajele și vocile din piesele rap nu trebuie confundate automat cu opiniile personale ale artiștilor. Comparația privește temele și valorile reprezentate artistic, nu presupusele convingeri filosofice ale membrilor trupei.

Ce ar fi spus Marcus Aurelius dacă ar fi ascultat B.U.G. Mafia?

Nu putem ști cum ar fi reacționat împăratul roman la muzica unei trupe de hip-hop din București. Putem însă observa că problemele morale care apar în acest univers artistic nu sunt deloc noi. Cum faci față greutăților? Cât de important este respectul celorlalți? Ce le datorezi prietenilor? Când trebuie să răspunzi unei provocări? Cât din viața ta este determinat de mediul în care ai crescut? Sunt întrebări care apar, în forme diferite, atât în cultura contemporană a străzii, cât și în filosofia antică.

B.U.G. Mafia a transformat experiențele și imaginarul cartierului într-un limbaj muzical recognoscibil pentru generații de ascultători. Marcus Aurelius a încercat să răspundă unor dileme asemănătoare prin exercițiul filosofic și disciplina interioară. Diferența de netăgăduit este felul în care este înțeleasă puterea. Într-un cod al reputației, puternic poate fi considerat omul care nu permite nimănui să îl umilească.

Pentru un stoic, puternic este omul care nu permite furiei, fricii sau dorinței de aprobare să îi conducă viața. Aceasta ar putea fi întâlnirea imaginară dintre Pantelimon și Roma antică: două lumi separate de aproape două milenii, dar preocupate de aceeași întrebare ce înseamnă să fii un om puternic fără să îți pierzi demnitatea?