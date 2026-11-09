Corecția din club nu e singura! Claudia Ion l-a „altoit” pe Eduard și pe Insulă, după ce pilotul i-a jignit familia

Corecția din club nu e singura! Claudia Ion l-a "altoit" pe Eduard și pe Insulă, după ce pilotul i-a jignit familia
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Cum l-a taxat Claudia pe ispita Eduard
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Apropierea dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu la Insula Iubirii nu a trecut neobservată de fanii emisiunii. Deși s-au înțeles bine și au petrecut mult timp împreună, au existat și momente în care concurenta l-a „altoit” pe ispita masculină, din cauza vocabularului folosit în timpul unei discuții.

Între Claudia Ion și Eduard Vlădescu s-a înfiripat o legătură la Insula Iubirii. Cei doi au păstrat legătura și după încheierea emisiunii, fiind surprinși de mai multe ori împreună (Detalii AICI), însă lucrurile au luat și o întorsătură dificilă.

Cum a reacționat Claudia după replica lui Eduard Vlădescu

Într-un club din Timișoara, Claudia Ion l-a altoit pe pilot, lovindu-l cu telefonul în zona cefei. Se pare că acesta nu a fost singurul moment tensionat dintre ei, întrucât și în timpul emisiunii a avut loc o întâmplare asemănătoare. În timp ce purtau o discuție relaxată pe șezlong, Eduard Vlădescu a folosit cuvântul „tac-tu”, iar Claudia a reacționat imediat.

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Concurenta l-a lovit peste braț și l-a corectat pe loc, spunându-i că trebuie să folosească forma „taică-tu”, pentru a se asigura că nu va mai repeta aceeași greșeală.

„Cum se poartă tac-tu cu…?”, a întrebat-o Eduard Vlădescu pe Claudia Ion.
„Taică-tu!” i-a răspuns Claudia și l-a lovit peste braț.
„Taică-tu cum se comportă cu bărbații din viața ta”, a replicat ispita masculină.

Sursa foto: Antena 1

Cu toate că a fost deranjată de replica pilotului ispită, Claudia Ion nu s-a ferit să îi răspundă. A vorbit despre interacțiunea tatălui cu bărbații din viața sa, precizând că este foarte deschis și că încearcă să fie aproape de ei.

„Foarte frumos. Tata foarte frumos. Nu se bagă niciodată. Își dorește să fie aproape cumva, asta depinde și de băiat. Și cu Ionuț se înțelege foarte bine, dar Ionuț este așa mai distant, fără taică-su, mama lui a fost plecată. Nu este o fire rece, dar nu e el așa.”, a spus Claudia Ion.

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