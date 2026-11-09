Câștigătorul Survivor 2022 a uitat de blonda de la LOFT! Alex Delea revine la brunete?

Alex Delea a împlinit 30 de ani și gata, e vremea să se așeze la casa lui! După ce l-am văzut în vară prin LOFT Mamaia, unde încercau mulți să-l agațe, de la băieți la brunete și blonde (o blondă chiar a reușit!), CANCAN.RO l-a văzut pe Alex Delea cu… o fată, la masă, la food court în mall. Avem imagini cu frumoasa brunetă care îl face pe Alex Delea să zâmbească în felul acela…

După o copilărie grea, o adolescență marcată de talentul sportiv și apoi un sejur ca barman în Spania, Alex Delea a câștigat în 2022 Survivor România și a devenit celebru. A revenit în concurs în 2024, la Survivor All Stars, dar s-a clasat doar pe locul 10. Oricum, e ceva. Între timp contul lui de Instagram a crescut simțitor, e pe la 200k de followeri. Și nu doar contul de Instagram a crescut, ci și cel bancar. Alex Delea a bifat în CV și jobul de actor, mai precis în comedia savuroasă Haita de acțiune, film produs de Matei Dima (numele real al lui BRomania) prin Vidra Productions.

Câștigătorul Survivor 2022 a uitat de blonda de la LOFT

Viața lui e completă și realizată, dar parcă lipsește ceva. Exact, o prezență feminină care să se bucure de tinerețea lui, și căreia Alex să-i dedice toată energia sa. Au fost, ce-i drept, câteva tatonări, dar Alex spunea mereu că încă nu e pregătit să facă vreun pas mai mare, așa că fetele cam făceau pași singure. Dar acum, parcă e puțin altfel. A ieșit cu o brunetă la mall, într-un loc cât se poate de public. Spunem asta pentru că în august, la LOFT, s-a retras strategic cu o blondă, departe de ochii curioși ai lumii. Dar cine să fie domnișoara brunetă, care îl face pe Alex să zâmbească așa frumos?

O cheamă Patricia și, potrivit Instagram, este expertă în epilări și profesoară de epilări definitive. Poate, cine știe, s-or fi cunoscut la o ședință de epilat… dar nu e treaba nimănui. Pe contul său de instagram, Patricia le demonstrează followerilor cum se face epilarea definitivă inghinală, de exemplu. Cu chiloți de unică folosință și cu mutat… „banana” de pe o parte pe alta. Bănoasă meserie, în orice caz! Indiferent pe ce parte este banana, banii intră în același cont.

Meseria fetei nu are importanță pentru Alex Delea. El îi zâmbește foarte frumos fetei. Din imagini rezultă că ea nu și-a comandat nimic, poate vrea să-și păstreze silueta de vis. Patricia ar putea fi o partidă bună pentru Alex Delea, fata are propria clinică de estetică și din ce postează pe Instagram se pare că banii nu sunt o problemă pentru ea. Nici timpul liber, dacă e să ne luăm după frecvența selfiurilor din străinătate. Sperăm că e începutul unei frumoase relații și nu doar o întâlnire pasageră la mall. Nu de alta, dar foarte rar l-am văzut pe Alex Delea cu un asemenea zâmbet. I-o fi zis ea ceva, l-o fi chemat pe la clinică…

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