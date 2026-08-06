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Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii a fost cel puțin interesant

De: Adrian Vâlceanu 06/08/2026 | 07:50
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii a fost cel puțin interesant
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Fostul câștigător de la Survivor Alex Delea este un băiat de nota zece, nu doar fizic, ci are și un caracter de gentleman. Deși în ultimele apariții glumeam că l-a agățat un tip în Loft, de data asta CANCAN.RO are imagini cu Alex Delea tot în Loft, dar cu o tânără frumoasă și blondă, cu care se retrage strategic. Cine e fata, asta e întrebarea!

Alex Delea, 29 de ani, are o siluetă de Adonis și zâmbetul unui actor american de la Hollywood. Cu toate astea, nu părea să puncteze semnificativ în plan amoros. De data asta, însă, a rupt gura târgului, în Loft Mamaia, tărâmul de vânătoare al atâtor bărbați care vor ceva la așternut cu drum de seară, cu sau fără darul mare. Alex e în elementul său în mulțimea de petrecăreți.

Inițial, Alex Delea pare tot pe prietenii trainice cu băieți de vârsta sa. Se salută cordial cu un amic care apare de prin mulțimea de clienți din club. Alex e în cu totul altă categorie, pare un semi-zeu cu cămașa descheiată la câțiva nasturi și torso-ul de statuie greacă numai fibră (și bronzat impecabil). Tipul trece, Alex Delea rămâne pe aleea de oameni, unde așteaptă să-i pice ceva cu tronc.

După ce o brunetă face o tentativă de băgare în seamă, pe care Alex Delea o ignoră cu politețe, ai zice că gata, seara se cam termină pentru tânărul sportiv. Nu e de glumă, ar fi trist să plece iar din club de unul singur și să vedem interacțiuni cu sexul opus doar în clipurile postate pe Instagram, cu niște fete ce par mai degrabă tovarășe de nădejde decât iubite pasionale.

Alex Delea pleacă din Loft cu o blondă

Dar iată că prognosticurile sunt date peste cap și observăm că la mâna lui Alex Delea apare un accesoriu uman. O tânără blondă, frumoasă, cu un top auriu și o fustă cu modele grecești. Să fie oare femeie adevărată, sau o muză din mitologie, care s-a îndrăgostit de tânărul semi-zeu?

Din păcate cei peste 200.000 de followeri ai lui Alex Delea nu au primit detalii despre noua sa cucerire. Rămâne de văzut dacă se înfiripă o relație sau a fost doar așa, de o seară, să-i arate colecția de timbre în parcarea din fața clubului. Alex Delea nu are de ce să se grăbească, e tânăr, dar ar fi păcat ca darurile cu care l-au înzestrat zeii să treacă neutilizate. Cel puțin așa judecă mii de femei care fac cunoștință cu el sau doar îl admiră de la distanță pe Instagram.

 

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