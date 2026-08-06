Ștefan Manolache și soția lui și-au spus ADIO! Decizia neașteptată a venit la câteva zile după ce au fost nași la o super-nuntă

Se pare că anul acesta este anul divorțurilor și al despărțirilor la care nimeni nu se aștepta. De data aceasta, în prim-plan sunt Ștefan Manolache și soția lui, Alexandra, care au decis să meargă pe drumuri separate după doi ani de căsnicie. Politicianul a confirmat zvonurile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ștefan Manolache și Alexandra au trăit o frumoasă poveste de iubire de ceva vreme, care s-a concretizat cu o nuntă discretă, în anul 2024. Afaceristul și tânăra soție, originară din Roșiorii de Vede și-au jurat iubire veșnică în fața altarului, au spus un mare Da la Starea Civilă, apoi au petrecut până-n zori la o locație de lux de lângă Capitală. Decorul a fost unul de poveste, ales cu grijă de miri.

Cununia civilă a avut loc la Primăria Sectorului 5, ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica „Sfântul Spiridon Nou”, iar petrecerea a fost organizată la Snagov. Din păcate, însă, lucrurile au început să scârțâie în relația lor, însă sursele noastre ne-au spus că au făcut tot posibilul ca relația să meargă până în ultimul punct.

Ștefan Manolache și soția lui și-au spus adio

După doar doi ani de căsnicie, Ștefan Manolache și soția lui, Alexandra, se află în pragul divorțului. Nimic nu părea să prevestească ruptura, cu toate că probleme au existat în paradis de ceva vreme. Utimul eveniment la care au participat împreună a fost o nuntă fastuoasă, unde au fost și nași. Surse apropiate susțin că, imediat după acel eveniment, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Ștefan Manolache a plecat la Bruxelles, în Parlamentul European unde urmează să rămână pentru câteva luni. Motivele despărțirii nu se cunosc, deocamdată, însă politicianul, contactat de reporterii CANCAN, a confirmat faptul că zvonurile sunt reale.

Da, este adevărat. Nu vreau să comentez mai multe pe marginea acestui subiect. Va rog să ne respectați intimitatea! Mulțumim, a declarat Ștefan Manolache pentru CANCAN.RO.

Alexandra este grefier în cadrul DIICOT, Structura Centrală, iar relația cu Ștefan Manolache a atras atenția încă de la început, având în vedere notorietatea afaceristului și trecutul său intens mediatizat. Înainte de căsătoria cu Alexandra, Ștefan Manolache a avut mai multe relații cunoscute și este tatăl unei fetițe dintr-o relație anterioară.

NU RATA – Fostul iubit al Andreei Antonescu s-a însurat! Primele imagini de la nuntă. FOTO

„Prințișorul taxiurilor”, atacat de un coleg de partid! Ștefan Manolache: „Am depus plângere penală”