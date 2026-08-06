Acasă » Exclusiv » Ștefan Manolache și soția lui și-au spus ADIO! Decizia neașteptată a venit la câteva zile după ce au fost nași la o super-nuntă

Ștefan Manolache și soția lui și-au spus ADIO! Decizia neașteptată a venit la câteva zile după ce au fost nași la o super-nuntă

De: Andrei Iovan 06/08/2026 | 05:50
Ștefan Manolache și soția lui și-au spus ADIO! Decizia neașteptată a venit la câteva zile după ce au fost nași la o super-nuntă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Se pare că anul acesta este anul divorțurilor și al despărțirilor la care nimeni nu se aștepta. De data aceasta, în prim-plan sunt Ștefan Manolache și soția lui, Alexandra, care au decis să meargă pe drumuri separate după doi ani de căsnicie. Politicianul a confirmat zvonurile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Ștefan Manolache și Alexandra au trăit o frumoasă poveste de iubire de ceva vreme, care s-a concretizat cu o nuntă discretă, în anul 2024. Afaceristul și tânăra soție, originară din Roșiorii de Vede și-au jurat iubire veșnică în fața altarului, au spus un mare Da la Starea Civilă, apoi au petrecut până-n zori la o locație de lux de lângă Capitală. Decorul a fost unul de poveste, ales cu grijă de miri.

Ștefan Manolache, în pragul divorțului

Cununia civilă a avut loc la Primăria Sectorului 5, ceremonia religioasă s-a desfășurat la Biserica „Sfântul Spiridon Nou”, iar petrecerea a fost organizată la Snagov. Din păcate, însă, lucrurile au început să scârțâie în relația lor, însă sursele noastre ne-au spus că au făcut tot posibilul ca relația să meargă până în ultimul punct.

Ștefan Manolache și soția lui și-au spus adio

După doar doi ani de căsnicie, Ștefan Manolache și soția lui, Alexandra, se află în pragul divorțului. Nimic nu părea să prevestească ruptura, cu toate că probleme au existat în paradis de ceva vreme. Utimul eveniment la care au participat împreună a fost o nuntă fastuoasă, unde au fost și nași. Surse apropiate susțin că, imediat după acel eveniment, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Ștefan Manolache a plecat la Bruxelles, în Parlamentul European unde urmează să rămână pentru câteva luni. Motivele despărțirii nu se cunosc, deocamdată, însă politicianul, contactat de reporterii CANCAN, a confirmat faptul că zvonurile sunt reale.

Da, este adevărat. Nu vreau să comentez mai multe pe marginea acestui subiect. Va rog să ne respectați intimitatea! Mulțumim, a declarat Ștefan Manolache pentru CANCAN.RO.

Ștefan Manolache și soția lui au hotărât să se despartă după ce au fost nași la o nuntă.

Alexandra este grefier în cadrul DIICOT, Structura Centrală, iar relația cu Ștefan Manolache a atras atenția încă de la început, având în vedere notorietatea afaceristului și trecutul său intens mediatizat. Înainte de căsătoria cu Alexandra, Ștefan Manolache a avut mai multe relații cunoscute și este tatăl unei fetițe dintr-o relație anterioară.

NU RATA – Fostul iubit al Andreei Antonescu s-a însurat! Primele imagini de la nuntă. FOTO

„Prințișorul taxiurilor”, atacat de un coleg de partid! Ștefan Manolache: „Am depus plângere penală”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii a fost cel puțin interesant
Exclusiv
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii a fost cel…
Un Phenom de 11 milioane de dolari a intrat în circuitul VIP din România! Cine este milionarul care a dus aroganțele bogaților la alt nivel
Exclusiv
Un Phenom de 11 milioane de dolari a intrat în circuitul VIP din România! Cine este milionarul care…
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director....
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Diana Șoșoacă se vede „șefă de pușcărie” într-un clip realizat cu AI. Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu și Simion, transformați în deținuți
Adevarul
Diana Șoșoacă se vede „șefă de pușcărie” într-un clip realizat cu AI. Nicușor...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește pe turiști
Mediafax
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?
Click.ro
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor.ro
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
go4it.ro
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat pe șeful uzinei că i-a adus „subțireanu, așa”
Gandul.ro
STENOGRAME | Afaceristul „de casă” al UM Plopeni era alintat „Generalul” de director. L-a anunțat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am ...
Valentin Sanfira o acuză pe Codruța de adulter, după apariția fostului cuplu la Nea Mărin? „Am iubit doi ochi ce m-au înșelat!”
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii ...
Alex Delea punctează decisiv în LOFT! Bruneta a încercat, dar blonda l-a câștigat. Finalul serii a fost cel puțin interesant
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
6 alternative la unt recomandate de nutriționiști. Cu ce îl poți înlocui la gătit și la copt
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul preferat al românilor costă doar 1.49 lei, începând de astăzi
Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă ...
Cum arată acum Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3. Fostul concurent are o familie frumoasă și fericită
De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj ...
De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj de felicitare
Vezi toate știrile