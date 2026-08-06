România se confruntă cu una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. Meteorologii ANM anunță temperaturi de până la 41 de grade. După-amiaza și seara, vremea se schimbă radical. În multe regiuni sunt așteptate vijelii, averse torențiale și descărcări electrice.

Vremea de azi în România

Valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării. Canicula va provoca un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Câmpia de Vest. Aici, maximele vor ajunge la 40-41 de grade. În estul și sud-estul Transilvaniei, valorile vor fi mai scăzute. Maximele vor atinge aproximativ 29 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 25 de grade.

În vestul, sudul și estul țării vor continua nopțile tropicale. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei. După-amiaza și seara vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică. Sunt vizate nordul și centrul Moldovei, Transilvania și Maramureșul. Vor fi afectate și Crișana, Banatul, Oltenia și vestul Munteniei.

Meteorologii anunță vijelii cu rafale între 50 și 70 km/h. Izolat, viteza vântului poate depăși 80 km/h. Vor fi averse torențiale și descărcări electrice. În unele zone va cădea grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 20 litri pe metru pătrat. În zonele montane se pot acumula local până la 50 litri pe metru pătrat.

Vremea de azi în București

Capitala rămâne sub influența valului de căldură. Temperatura maximă va fi între 37 și 38 de grade. Disconfortul termic va rămâne foarte ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. Minima nopții va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade. Bucureștenii vor avea parte de o nouă noapte tropicală. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei. După-amiaza sunt prognozate înnorări temporare.

Vor apărea intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele pot atinge 60-80 km/h. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 10 litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 15 litri pe metru pătrat. Municipiul București se află sub Cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă joi, între orele 12:00 și 21:00.

Vremea de azi la munte

La munte, vremea va deveni instabilă după-amiaza și seara. Sunt prognozate averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări importante. În timpul vijeliilor, rafalele pot depăși 80 km/h. Cantitățile de apă vor fi însemnate. Local se pot acumula între 30 și 50 litri pe metru pătrat. Izolat este posibilă și grindina de mici dimensiuni.

Vremea de azi pe litoral

Vremea va rămâne foarte caldă și pe litoral. Temperaturile minime vor ajunge la 24-25 de grade. Va fi o nouă noapte tropicală. Disconfortul termic va continua să fie ridicat. În următoarele zile, litoralul va rămâne printre regiunile afectate de temperaturile extreme.

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