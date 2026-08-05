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Sperietură mare pentru Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul, în Italia: „Nu știm ce putem să facem”

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 23:45
Sperietură mare pentru Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul, în Italia: „Nu știm ce putem să facem”
Anca Serea, incident în vacanță/ sursa foto: social media
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Anca Serea și copiii au plecat spre Viena, pentru câteva zile de vacanță. Numai că drumul nu a fost unul plăcut pentru ei și asta pentru că au avut parte de un incident. Aceștia se aflau în tren, unde au rămas fără electricitate și au fost nevoiți să rămână blocați ore bune până la remedierea situației.

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Deși în ultima vreme s-a speculat că ar fi ajuns la divorț, cei doi au infirmat vehement, astfel că și-au văzut în continuare de familie. De curând, soția artistului a povestit în mediul online că drumul spre vacanța din Viena s-a transformat într-un coșmar. Trenul în care se afla alături de copii a rămas fără electricitate și a staționat într-o comună din Italia. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce s-a întâmplat în trenul în care se aflau Anca Serea și copiii

Soția lui Adi Sînă a explicat pe rețelele de socializare că trenul a rămas fără curent și s-a oprit brusc în gara Tarcento. Au fost nevoiți să stea pe loc mai bine de două ore, în temperaturi ridicate și fără aer condiționat. Anca Serea a mărturisit că a călătorit de mai multe ori cu trenul în Italia, însă niciodată nu a trecut printr-o astfel de experiență.

Vă vine să credeți sau nu… toată lumea a coborât din tren. Ne aflăm în Tarcento, Italia încă, suntem cu trenul spre Viena. Se pare că am rămas fără electricitate. Ideea este că stăm deja de vreo două ore. Nu avem aer condiționat, a relatat Anca Serea în mediul online.

Situația nu a fost una deloc ușoară nici pentru vedetă și copii, dar nici pentru ceilalți călători. În această perioadă, temperaturile din Europa sunt extreme, așadar a fost inconfortabil neavând la dispoziție aer condiționat. Potrivit Ancăi, cauza incidentului ar fi fost problemele de la alimentarea cu energie electrică a liniei feroviare.

Stăm pe loc din cauza temperaturilor foarte ridicate și toată lumea a ieșit din tren. Suntem șocați, nu știm ce putem să facem. Nu avem aer condiționat, a mai adăugat vedeta.

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