Ce conține punga antirisipă de la Lidl. Costă doar 5 lei în România

Lidl continuă extinderea campaniei cu pungi antirisipă. Conceptul a început să devină popular și în România, în timp ce în țări precum Germania, Italia, Austria sau Franța face parte deja din rutina zilnică a magazinelor. Ce conține punga și ce poți să cumperi cu doar 5 lei?

În funcție de magazin, pungile antirisipă conțin diverse produse, în majoritatea cazurilor fiind vorba despre fructe și legume. Acestea sunt selectate pentru pungile antirisipă deoarece nu mai îndeplinesc standardele estetice, au mici defecte, pete, ambalaje ușor deteriorare, dar sunt perfect sigure pentru consum.

Ce conține punga antirisipă de 5 lei de la Lidl

În România, punga antirisipă costă 5 lei și le oferă clienților o varietate de fructe și legume reduse la preț. Schimbarea majoră a fost întâmpinată cu succes de unele gospodine. O femeie a împărtășit experiența sa pe un grup de Facebook, dezvăluind că în interiorul plasei a găsit următoarele produse: o gulie, două rodii, o ceapă, o pară, două roșii, trei morcovi și un ardei gras verde.

„Bună ziua! Am descoperit astăzi la Lidl plăsuțele antirisipă la 5 lei. Eu cred că merită”, a scris o utilizatoare pe grupul de Facebook „Buget de familie by Ioana Margineanu”.

Postarea a scos la iveală un număr impresionant de oameni care au cumpărat deja „punga magică” oferită de retailerul Lidl în toată țara:

„Și eu am luat. Foarte bună ideea. Lidl Arad. De azi au această ofertă: 5 mere, 2 banane, 2 roșii, doi ardei capia.” „În alte țări din Europa se găsesc de mult. Deci era cazul să apară și la noi.” „Înainte era 1 euro, dar acum s-au șmecherit și bagă pungile astea cu 3 euro și cu mai puține produse.” „Două lire în Scoția.” „În Bulgaria era 50 de cenți cutia plină.”

Cât costă o pungă antirisipă în Lidl Germania

Succesul acestor pungi antirisipă vine de peste hotare! O româncă din Germania a făcut „unboxingul” unei plase de la un magazin Lidl și a rămas surprinsă să vadă ce varietate de produse a primit pentru mai puțin de 3 euro – vezi imagini în GALERIA FOTO.

„Astăzi desfacem împreună punga antirisipă de la Lidl Germania. Nu este punga de 3 euro, punga asta e mai ieftină. Să vedem dacă am avut noroc cu această pungă: un păstârnac, un praz, 3 mere, 11 caise verzi, 2 lămâi, 3 prune, 4 morcovi, 2 nectarine”, a spus românca pe TikTok.

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