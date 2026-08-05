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Alex Bodi nu s-a uitat la bani! Cât costă o noapte în vila de lux din Mykonos unde se relaxează cu Anca

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 22:57
Alex Bodi nu s-a uitat la bani! Cât costă o noapte în vila de lux din Mykonos unde se relaxează cu Anca
Vacanța de lux din Mykonos a lui Alex Bodi/ sursa foto: social media
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Alex Bodi se relaxează câteva zile în Mykonos, alături de Anca. Acesta nu se uită la bani atunci când vine vorba de vacanțe, mai ales că preferă să aibă parte de lux. Tocmai din acest motiv, el se mândrește cu vila spectaculoasă pe care a ales-o acum și împărtășește cu fanii săi imagini incredibile.

Sezonul estival este în plină desfășurare. În timp ce unele vedete petrec câteva zile în Mamaia Nord, milionarul Alex Bodi a plecat într-una dintre cele mai exclusiviste destinații, alături de iubita sa, Anca. Acesta s-a dus în Mykonos, acolo unde se relaxează pe cinste, cu atât mai mult că a optat pentru o cazare spectaculoasă. Costul este, evident, pe măsură, însă el se mândrește în mediul online cu luxul în care trăiește. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cât costă o noapte în vila de lux din Mykonos unde se relaxează Alex Bodi

Mykonos este una dintre destinațiile favorite ale milionarului, astfel că a revenit pentru câteva zile. De această dată, Alex Bodi a optat pentru o vilă de lux în apropierea plajei Psarou, cunoscută pentru cluburile și restaurantele premium. Ca de obicei, el nu se uită la bani, mai ales atunci când vrea să se relaxeze alături de iubita sa, Anca, așadar s-au cazat la o vilă la care prețul pentru o noapte pornește de la 11.701 lei.

Pentru această sumă, turiștii primesc o cameră dublă deluxe cu vedere la mare, care include toate facilitățile, dar și un mic dejun. De asemenea, în același hotel există și suite cu mai multe dotări, dar pentru care oamenii trebuie să aibă un buget mai mare. De exemplu, suita privată costă 27.198 lei pentru doi adulți, cu mic dejun inclus.

Vacanța de lux din Mykonos a lui Alex Bodi/ sursa foto: social media
Vacanța de lux din Mykonos a lui Alex Bodi/ sursa foto: social media

Alex Bodi și Anca formează un cuplu de un an

Alex Bodi și-a găsit fericirea în brațele Ancăi în urmă cu aproape un an. Cei doi au o relație solidă, chiar dacă au avut momente în care au ales să meargă pe drumuri separate, pentru scurt timp, însă. Milionarul a avut mai multe relații cu persoane publice. Totodată, el are două fetițe dintr-o relație anterioară, cu care are o relație specială.

VEZI ȘI: Alex Bodi și Ancuța, tandrețuri și dulcegării la Loft. De data asta, iubita a fost „pofticioasa”, iar afaceristul a fost cel mai dulce „desert”

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