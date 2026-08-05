Când va fi înmormântată Rebecca, fetița de 6 ani din Bacău lovită de mașină. Mesajul dureros postat de mama ei

Familia Rebecăi trece prin momente delicate și se pregătește să o conducă pe copilă pe ultimul drum. Fetița de 6 ani din Bacău s-a stins din viață după ce a fost lovită de o autoutilitară.

Accidentul s-a produs luni, 3 august, pe o strada Atelierelor din municipiul Moinești. Din primele informații, se pare că în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, Rebeca a fost lovită mortal de o autoutilitară condusă de un bărbat de 53 de ani din comuna Poduri.

Când va fi înmormântată Rebeca, fetița de 6 ani din Bacău

Copila de 6 ani a fost transportată de urgență la spital, însă eforturile medicilor de a o menține în viață au fost în zadar. Familia și rudele fetiței se pregătesc acum de înmormântare. Sicriul cu trupul neînsuflețit al Rebecăi a fost depus la capela Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Cernu, unde cei care au cunoscut-o pot veni să își ia adio. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 6 august.

Într-un ultim strigăt de disperare, mama și tatăl Rebecăi și-au luat rămas-bun de la fetița lor. Cei doi părinți au postat pe rețelele de socializare mesaje pline de durere, cuvinte și gânduri încărcate de neputință și suferință.

„Prințesa mea, inima mea, puterea mea, de ce ai plecat? Doamne, de ce mi-ai luat ce aveam mai scump?! Te iubesc, îngerașul meu!”, a scris mama micuței, pe Facebook. „Iubirea noastră, de ce ai plecat și ne-ai lăsat singuri? Ce vom face noi fără tine, prințesa mea? Ne-ai sfărâmat sufletul în bucăți. Te rog, Doamne, să ai grijă de ea acolo”, a scris tatăl Rebecăi, pe Facebook.

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