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Trotinetele au fost interzise în parcuri și locuri de joacă. Consiliul Local a luat decizia

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 21:39
Trotinetele au fost interzise în parcuri și locuri de joacă. Consiliul Local a luat decizia
Sursa foto: Freepik
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Consiliul Local al Sectorului 1, București, a luat decizia miercuri, 5 august, să interzică trotinetele în parcuri și locuri de joacă. Oficialii au implementat această regulă în urma numeroaselor sesizări cu privire la staționarea lor în locuri în care copiii și părinții pot fi puși în pericol.

Trotinetele electrice pot fi periculoase pentru deținători și cei din jur. Din acest motiv, Consiliul Local al Sectorului 1, București, s-a întâlnit miercuri, 5 august, pentru a lua o decizie importantă. Astfel de mijloace de transport au fost interzise în spații precum parcuri, locuri de joacă sau grădini publice administrate de Primăria Capitalei. Cei care nu respectă regulile pot fi sancționați.

Trotinetele au fost interzise în parcuri și locuri de joacă

Noul regulament adoptat de Consiliul Sectorului 1, București, prevede interzicerea circulației și staționării trotinetelor electrice în pieţe, târguri, ganguri şi pe spaţiile verzi, precum şi accesul vehiculelor motorizate în parcuri, locuri de joacă şi grădini publice administrate de Primăria Sectorului 1. Regulamentul înlocuiește hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/2016 și a fost adoptat în urma numeroaselor sesizări privind mașinile parcate în spații verzi, blocarea aleilor, a acceselor şi circulaţia neautorizată în zone destinate pietonilor.

Un aspect important de menționat este că sunt acceptate vehiculele aflate în misiune, cele utilizate pentru intervenții de utilitate publică, dar și cele care aprovizionează comercianții din piețe. În plus, odată cu adoptarea noii reguli, în parcurile “Kiseleff”, “Bazilescu” și “Regina Maria”, precum și în toate celelalte grădini publice și locuri de joacă administrate de către primăria din Banu Manta nr.9 va fi oprită circulația trotinetelor electrice.

Măsura a fost adoptată pentru a proteja copiii, părinții și toate persoanele care folosesc aceste spații pentru relaxare și recreere. Parcurile și locurile de joacă trebuie să rămână zone sigure, fără riscul accidentelor provocate de deplasarea cu viteză printre pietoni. Nu interzicem mobilitatea alternativă, ci stabilim reguli clare în spațiile în care siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară. Respectăm parcurile. Protejăm copiii. Împreună pentru un Sector 1 mai sigur, a transmis consilierul local PNL Ion Enache.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă noua regulă

Cei care nu respectă regula potrivit căreia staționarea și circularea cu trotinete electrice în parcuri și zone publice din Sectorul 1, pot fi serios sancționați. Amenda pornește de la 1.000 de lei și poate ajunge la 5.000 de lei pentru încălcarea prevederilor, iar pentru deplasare sau staționare sancțiunile sunt cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei.

VEZI ȘI: Pericol nou pe străzile din România. Amendă de 1.600 de lei pentru tinerii care încalcă legea

El este Florin, adolescentul de 15 ani care a murit în urma unui accident cu trotineta electrică: „Drum lin către îngeri, copil drag!”

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