Ministrul Sănătății vorbește despre creșterea ratei de accidentare cu trotinete electrice. Numărul de cazuri este alarmant

De: Denisa Crăciun 16/03/2026 | 23:08
Ministrul Sănătății trage un semnal de alarmă pentru cei care folosesc trotinete electrice, dar și pentru pietoni. Numărul de accidente cauzate de acestea este în continuă creștere, iar victimele care ajung la spital sunt din ce în ce mai multe.

Trotinetele electrice pot fi un real pericol. În ultimii ani, tot mai mulți oameni folosesc astfel de vehicule. Cu toate acestea, în orașele mai mari, de exemplu, unde traficul este o dificultate, trotinetele pot fi cauza unor incidente grave.

Accidentele în care au fost implicate trotinetele de acest tip au crescut îngrijorător. În 2025, au fost înregistrate în jur de 2.751 de persoane care au ajuns la urgențe în urma unui astfel de incident. De la începutul anului și până acum, numărul victimelor este uriaș.

Trotinetele electrice, un pericol în plus pe stradă

Dacă până acum câțiva ani, mașinile erau principala cauză a majorității accidentelor, în ultimul timp trotinetele electrice au ajuns și ele pe lista celor care provoacă neplăceri pe stradă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, trage un semnal de alarmă. Acestea sunt foarte periculoase, și numai până în luna martie a acestui an s-au înregistrat 89 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident cauzat de trotinetă.

Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că cele mai multe cazuri sunt în rândul tinerilor. Astfel de accidente pot conduce la traumatisme grave și la perioade lungi de recuperare pentru pacienți.

2.751 de oameni au ajuns anul trecut la urgenţă după accidente cu trotinete electrice. Cele mai multe cazuri sunt în rândul tinerilor: 646 de pacienţi sub 20 de ani în 2024. În 2025, numărul a ajuns la 1.611. Pentru medicii din serviciile de urgenţă, înseamnă traumatisme serioase, intervenţii chirurgicale, iar pentru pacienţi, perioade lungi de recuperare, a scris Alexandru Rogobete.

Încă din anul 2024, au fost cauzate astfel de accidente. Atunci numărul de persoane care au ajuns la spitalul de urgență în urma unui accident în care a fost implicată o trotinetă electrică era de 1.491 de persoane, iar numărul celor care au avut nevoie de intervenție chirurgicală a fost de 190 de pacienți. În 2025, lucrurile au luat amploare destul de rapid, iar numărul incidentelor a crescut. În jur de 2.751 de pacienţi au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care 354 au necesitat intervenţii chirurgicale. Tot în 2025, s-au înregistrat și 2 decese cauzate de trotinetele electrice.

