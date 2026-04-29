Acasă » Altceva Podcast » Cătălin Măruță, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale. I s-au închis ușile în nas: ”Îmi aduc aminte perfect!”

Cătălin Măruță, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale. I s-au închis ușile în nas: ”Îmi aduc aminte perfect!”

De: Denisa Crăciun 29/04/2026 | 17:33
Cătălin Măruță a avut una dintre cele mai longevive emisiuni din România. Aceasta a ajuns la final, iar el s-a retras din televiziune. Cu toate acestea, el este în continuare activ și oferă publicului său podcastul pe care îl are de ceva vreme. În cadrul unui interviu a povestit cum a depășit momentele grele de la începutul carierei sale. 

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din țara noastră. Oamenii au fost dezamăgiți atunci când au aflat că nu va mai modera emisiunea difuzată pe PRO TV. Totuși, soțul Andrei este activ în mediul online și asta pentru că se ocupă de podcastul său. De curând, a fost invitat la un interviu, acolo unde a vorbit de momentele delicate din viața lui. Vedeta a recunoscut că i s-au închis multe uși, dar în final a ajuns unde și-a propus.

Ce a făcut prezentatorul când i s-au închis ușile

Fosta vedetă de la PRO a fost la un interviu, acolo unde s-a deschis și a vorbit sincer despre cum a fost prima dată când a intrat în lumea media. El a spus că postul de televiziune la care a fost ani la rând a fost începutul unei etape.

Îmi aduc aminte perfect vibe-ul momentului. Era un amestec de entuziasm și emoție pură, ca atunci când ești pe punctul de a deschide o ușă despre care nu știi nimic, dar simți în stomac că acolo te așteaptă ceva important. PRO-ul a fost pentru mine începutul unei noi etape și… sincer, nu știam deloc unde o să ducă. Dar știam că vreau să muncesc, să fiu serios și să demonstrez că merit locul acela, a declarat el.

În plus, el a învățat în ultimii ani că cel mai bine este să nu demonstreze nimic nimănui și că trebuie să îi facă pe oameni să se simtă bine.

Ce e interesant e că între timp, aici, în toți anii ăștia, am învățat ceva esențial: nu mai vreau să demonstrez nimic. Nu asta mă motivează acum. Ce-mi doresc și ce contează cu adevărat este să dăruiesc – emoții, bucurie, o stare de bine. Să îi fac pe oameni să simtă ceva frumos, să uite măcar pentru puțin timp de probleme, să se regăsească într-o poveste sau într-un zâmbet. Restul… a venit firesc, în timp. Și încă vine, a mai spus Măruță.

Acesta a explicat că s-a lovit la începutul carierei de multe refuzuri și obstacole, dar a povestit cum a trecut peste ele și ajuns omul de astăzi.

Evident. Nu doar o ușă, mai multe. Și nu în față, în nas, direct. (râde) Dar, sincer, dacă mă întrebi acum punctual să-ți dau exemple… nu are sens. Nu e despre «uite, am vrut asta și nu s-a întâmplat», «am mers acolo și nu a fost să fie». Nu e despre un caz concret. E despre experiență. Despre cum gestionezi momentele în care lucrurile nu ies. Despre felul în care alegi să privești situația. Eu am luat-o cum am putut mai bine – poate nu întotdeauna pe loc, dar în timp, cu siguranță, am luat partea bună. Cred că în viață trebuie să ai și «nu-uri», ca să înțelegi valoarea unui «da». Am ratat momente, ocazii… dar acum, sincer, le văd ca pe niște jaloane care m-au dus exact unde trebuia. Totul a făcut parte din traseu, a mai adăugat vedeta.

VEZI ȘI: „Minune” pentru Andra, la Mănăstirea Prislop? Cătălin Măruță a dus-o prima oară acolo și artistei nu i-a venit să creadă ce vede

Cum au petrecut Andra și Cătălin Măruță? Imagini rare, cu tatăl cântăreței

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Știri
Cât costă, de fapt, internetul în Egipt. Sumele plătite de turiști i-au surprins pe români
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Știri
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Click.ro
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească ...
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească pe scena globală
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat
Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în ...
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez”
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Veste mare pentru românii care pleacă la mare de 1 mai! Trenul 100% românesc intră pe o rută nouă
Veste mare pentru românii care pleacă la mare de 1 mai! Trenul 100% românesc intră pe o rută nouă
Vezi toate știrile