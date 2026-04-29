Cătălin Măruță, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale. I s-au închis ușile în nas: ”Îmi aduc aminte perfect!”

Cătălin Măruță a avut una dintre cele mai longevive emisiuni din România. Aceasta a ajuns la final, iar el s-a retras din televiziune. Cu toate acestea, el este în continuare activ și oferă publicului său podcastul pe care îl are de ceva vreme. În cadrul unui interviu a povestit cum a depășit momentele grele de la începutul carierei sale.

Cătălin Măruță este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din țara noastră. Oamenii au fost dezamăgiți atunci când au aflat că nu va mai modera emisiunea difuzată pe PRO TV. Totuși, soțul Andrei este activ în mediul online și asta pentru că se ocupă de podcastul său. De curând, a fost invitat la un interviu, acolo unde a vorbit de momentele delicate din viața lui. Vedeta a recunoscut că i s-au închis multe uși, dar în final a ajuns unde și-a propus.

Ce a făcut prezentatorul când i s-au închis ușile

Fosta vedetă de la PRO a fost la un interviu, acolo unde s-a deschis și a vorbit sincer despre cum a fost prima dată când a intrat în lumea media. El a spus că postul de televiziune la care a fost ani la rând a fost începutul unei etape.

Îmi aduc aminte perfect vibe-ul momentului. Era un amestec de entuziasm și emoție pură, ca atunci când ești pe punctul de a deschide o ușă despre care nu știi nimic, dar simți în stomac că acolo te așteaptă ceva important. PRO-ul a fost pentru mine începutul unei noi etape și… sincer, nu știam deloc unde o să ducă. Dar știam că vreau să muncesc, să fiu serios și să demonstrez că merit locul acela, a declarat el.

În plus, el a învățat în ultimii ani că cel mai bine este să nu demonstreze nimic nimănui și că trebuie să îi facă pe oameni să se simtă bine.

Ce e interesant e că între timp, aici, în toți anii ăștia, am învățat ceva esențial: nu mai vreau să demonstrez nimic. Nu asta mă motivează acum. Ce-mi doresc și ce contează cu adevărat este să dăruiesc – emoții, bucurie, o stare de bine. Să îi fac pe oameni să simtă ceva frumos, să uite măcar pentru puțin timp de probleme, să se regăsească într-o poveste sau într-un zâmbet. Restul… a venit firesc, în timp. Și încă vine, a mai spus Măruță.

Acesta a explicat că s-a lovit la începutul carierei de multe refuzuri și obstacole, dar a povestit cum a trecut peste ele și ajuns omul de astăzi.

Evident. Nu doar o ușă, mai multe. Și nu în față, în nas, direct. (râde) Dar, sincer, dacă mă întrebi acum punctual să-ți dau exemple… nu are sens. Nu e despre «uite, am vrut asta și nu s-a întâmplat», «am mers acolo și nu a fost să fie». Nu e despre un caz concret. E despre experiență. Despre cum gestionezi momentele în care lucrurile nu ies. Despre felul în care alegi să privești situația. Eu am luat-o cum am putut mai bine – poate nu întotdeauna pe loc, dar în timp, cu siguranță, am luat partea bună. Cred că în viață trebuie să ai și «nu-uri», ca să înțelegi valoarea unui «da». Am ratat momente, ocazii… dar acum, sincer, le văd ca pe niște jaloane care m-au dus exact unde trebuia. Totul a făcut parte din traseu, a mai adăugat vedeta.

