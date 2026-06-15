Cum a glumit regele Charles despre una dintre marile pasiuni ale reginei Camilla. „Soția mea ar fi atât de geloasă!”

Regina Camilla a dezvăluit că este o fană devotată a unuia dintre cele mai longevive programe radio din Marea Britanie și că îl urmărește de mai bine de jumătate de secol.

Mărturisirea a fost făcută în cadrul unei recepții organizate la Palatul Buckingham, unde a întâlnit membri ai distribuției și echipei de producție a celebrului serial radiofonic „The Archers”, potrivit express.co.uk. Soția regelui Charles al III-lea le-a spus invitaților că ascultă emisiunea încă de la începutul anilor 1970 și că aceasta a devenit o prezență constantă în viața sa.

Membrii distribuției serialului radiofonic „The Archers” au vorbit despre întâlnirile lor cu regina Camilla, după apariția acesteia în celebra producție difuzată de BBC Radio 4.

Autoproclamată „dependentă de The Archers”, soția regelui Charles este cunoscută pentru faptul că ascultă cu plăcere emisiunea în momentele sale de relaxare și s-a întâlnit de-a lungul timpului de mai multe ori cu actorii și echipa serialului.

Regina Camilla, o mare fană a producției

Timothy Bentinck, actorul care îl interpretează pe David Archer încă din 1982, și-a amintit un moment special petrecut în 2018, când și-a primit titlul de MBE (Member of the Order of the British Empire) din partea prințului Charles, pe atunci moștenitor al tronului.

Potrivit actorului, actualul monarh s-a aplecat spre el în timpul ceremoniei și i-a spus: „Soția mea ar fi atât de geloasă, este o mare admiratoare a serialului”.

Sunny Ormonde, actrița care o interpretează pe Lilian Bellamy, și-a amintit la rândul ei de întâlnirea cu regina într-un interviu acordat revistei HELLO!

„A venit în serial și a fost absolut încântătoare M-a întrebat de unde vine râsul meu atât de distinctiv. I-am răspuns: «Din fundul unei sticle de gin, Majestate»”, a povestit ea.

Lansat în 1951, „The Archers” este considerat cel mai longeviv serial radiofonic din lume. Programul este difuzat de BBC Radio 4 și continuă să atragă milioane de ascultători, fiind una dintre cele mai cunoscute producții din peisajul media britanic.

Serialul urmărește viața de zi cu zi a familiilor din comunitatea rurală fictivă Ambridge și abordează teme precum agricultura, relațiile de familie, problemele sociale și schimbările din societatea britanică.

De-a lungul anilor, numeroase personalități britanice și-au declarat admirația pentru această producție, însă pasiunea reginei Camilla pare să fie una dintre cele mai vechi și mai constante.

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