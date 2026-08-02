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S-au despărțit în 2017, dar refuză să divorțeze! Vedetele se văd în continuare și au rămas buni prieteni: „Au dispărut tensiunile”

De: Irina Maria Daniela 02/08/2026 | 09:10
S-au despărțit în 2017, dar refuză să divorțeze! Vedetele se văd în continuare și au rămas buni prieteni: „Au dispărut tensiunile”
S-au despărțit în 2017, dar refuză să divorțeze! Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Danny DeVito și Rhea Perlman au decis să meargă pe drumuri separate în anul 2017. Cu toate acestea, cei doi actori cu greutate de la Hollywood nu au divorțat niciodată și nici nu par să aibă acest gând. Află care este motivul!

Danny DeVito și Rhea Perlman nu au divorțat

Cei doi actori celebri au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu nouă ani. Sentimentele lor romantice au ajuns la final, motiv pentru care au decis să nu mai formeze un cuplu. Cu toate acestea, Danny DeVito și Rhea Perlman nu au divorțat și nici nu par dornici să o facă.

Cei doi actori sunt extrem de apropiați și în prezent, potrivit E! News, și susțin că nu au motive reale pentru a divorța. Legătura celor doi este extrem de veche, construită în peste cinci decenii de viață petrecute împreună. Relația lor a fost consolidată de cei trei copii – Lucy, Grace și Jacob – și de nepoți.

„Suntem mereu pe la casa ei. Ne vedem împreună nepoții și petrecem timp ca o familie. Avem o relație foarte bună”, a declarat recent Danny DeVito pentru AARP.

„Este mult mai bine, pentru că au dispărut toate tensiunile. Nu mai suntem unul în fața celuilalt în fiecare zi. Nu vreau să înfrumusețez lucrurile. A fost foarte greu la început. Au existat multe motive pentru care ne-am despărțit și nu vreau să vorbesc despre ele. Ne-a luat timp până am ajuns la relația bună pe care o avem astăzi”, a mărturisit Rhea Perlman într-un podcast realizat de Julia Louis-Dreyfus, în 2023.

De ce nu vrea Danny DeVito să divorțeze

Cu toate că nu mai sunt un cuplu în adevăratul sens al cuvântului din anul 2017, actorul nu vrea să divorțeze. Se pare că el și Rhea Perlman „nu simt că este necesar”. Actorul a mărturisit că, pentru el, cele mai importante relații nu sunt mereu cele romantice.

„Indiferent ce se întâmplă în viață, cel mai important lucru este să ai familia și prietenii alături. Oameni de încredere cu care poți vorbi deschis și pe care te poți baza. Sunt foarte norocos”, a mărturisit Danny DeVito.

În prezent, actrița susține că nu vrea să cunoască pe nimeni. Nu caută o relație amoroasă și preferă să petreacă timpul alături de câinele său.

„Nu încercați să-mi faceți cunoștință cu nimeni… decât dacă este cineva cu adevărat minunat, bogat, celebru, foarte frumos și mult mai tânăr decât mine”, a spus ea în glumă.

Cum s-au cunoscut Danny DeVito și Rhea Perlman

Danny DeVito și Rhea Perlman nu au divorțat
Danny DeVito și Rhea Perlman nu au divorțat, deși s-au despărțit în 2017. Sursa foto: Profimedia

Rhea Perlman l-a văzut pentru prima dată pe DeVito într-o piesă de teatru off-Broadway, „The Shrinking Bride”, la New York. Era în 1971 și a decis că trebuie să îl cunoască personal. A aflat imediat că actorul nu are iubită și a decis să îl cucerească.

„A trebuit să-l cunosc imediat. Am ieșit la cină după spectacol și am făcut eu primul pas”, își amintea actrița într-un interviu acordat New York Post în 2018.

Danny DeVito a rememorat și el începutul relației.

„Ne-am înțeles imediat. Ne plăceau spectacolele off-Broadway, mergeam des la cinema și făceam împreună scurtmetraje. Aveam multe lucruri în comun și ne-am îndrăgostit. O fată evreică din Brooklyn și un italian din New Jersey. Eu găteam, iar ea mânca”, a spus actorul, acum în vârstă de 81 de ani.

Căsnicia celor doi a durat 30 de ani

După ce s-au cunoscut, nu a trecut mult timp până când au decis să se mute împreună. Ulterior au plecat la Los Angeles, unde carierele celor doi actori au înflorit. Au apărut separat în multe filme, dar au și câteva producții comune: serialul „Taxi”, filmul „Matilda” și „10 Items or Less”.

S-au căsătorit în ianuarie 1982, la mai bine de zece ani după ce s-au cunoscut. Primul lor copil, Lucy, s-a născut în 1983, urmată de Grace, în 1985, și Jacob, în 1987.

Întrebată care este secretul unei căsnicii longevive, Rhea Perlman a răspuns cu umor, într-o emisiune prezentată de Ellen DeGeneres:

„Secretul este să nu răspunzi niciodată la întrebarea asta. Trăiești câte o zi pe rând. Trebuie să îți stabilești prioritățile, să depui efort și să fii îndrăgostit. Asta ajută. Și trebuie să vă distrați împreună”, a spus aceasta, în urmă cu câțiva ani.

Când s-au despărțit Danny DeVito și Rhea Perlman

În octombrie 2012, după 30 de ani de căsnicie, cei doi au anunțat că se despart.

„Nu este ceva cu care te obișnuiești. Eu și Rhea suntem foarte apropiați. Suntem separați, dar într-un fel tot împreună”, a spus Danny DeVito atunci.

Cuplul s-a împăcat în 2013, dar numai pentru o scurtă perioadă. Ruptura definitivă a venit patru ani mai târziu, în 2017, când au ales să nu divorțeze.

„Am fost împreună foarte mult timp. Există multă iubire și foarte multe amintiri. Suntem de acord asupra atâtor lucruri… De ce să stricăm asta cu tot ce implică un divorț?”, explica Rhea Perlman.

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