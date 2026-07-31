Lele, prima reacție după scandalul dintre Andra Volos și fosta lui soție. Se ajunge în instanță: „Este cel mai bine așa!”

Scandalul dintre fosta soție a lui Lele, Andra Voloș și celebrul artist continuă! După ce Lorena a decis să îi atace pe fostul ei soț și actuala parteneră, acum niciunul dintre ei nu a mai tăcut! Ambii au făcut dezvăluiri, dar fosta concurentă de la Puterea Dragostei a venit și cu dovezi clare! În plus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lele îi ia apărarea Andrei Voloș și are un punct de vedere cât se poate de clar în privința Lorenei! Iată ce declarații au făcut cu toții.

Tensiunile dintre cei trei ar fi apărut în urma unor postări directe la adresa Andrei Voloș chiar de către fosta soție a lui Lele. Lorena a făcut public inclusiv un videoclip cu fostul ei soț de pe vremea când nu ducea o viață de lux ca acum, dimpotrivă, una plină de lipsuri. În dreptul imaginilor a scris: „Ia vezi, domnișoara Andra Voloș, erai fana lui aici când nu avea apă și lumină. Dacă tot aici îl găseai, îl mai iubeai? Tu ai iubit doar banii iubiților tăi!”, a scris Lorena în dreptul videoclipului. La scurt timp după publicarea acestor imagini, au existat și alte comentarii negative pe care Andra le-a primit la postările sale din partea unor conturi de susținere ale Lorenei. Desigur că ironiile la adresa Andrei nu au lipsit și nici jignirile, astfel că fosta concurentă de la Puterea Dragostei a decis să nu mai tacă. În plus, ceea ce a deranjat-o la culme pe Andra ar fi faptul că fosta soție a lui Lele a încercat prin tot felul de gesturi să-și întoarcă fostul soț acasă. Așadar, Andra a fost cât se poate de directă și tranșantă la adresa fostei soții ale viitorului ei soț.

Scandalul dintre fosta soție a lui Lele și Andra Voloș continuă: „Să-i fie rușine!”

În urma numeroaselor postări ale Lorenei în mediul online, Andra Voloș a decis că este momentul să răspundă. Partenera de viață a lui Lele susține că nu i-a destrămat acestuia niciodată familia, așa cum susține fosta soție. Vedeta afirmă că s-a săturat de acuzațiile și atacurile lansate la adresa ei în ultimii ani, mai ales că, ea a încercat mereu să aibă o relație apropiată cu fiica cea mare a lui Lele tocmai pentru a păstra armonia în familie.

„Am văzut postările doamnei care de ani de zile încearcă să îmi păteze imaginea și să se dea ea sfântă. Nimeni nu e sfânt, nici eu nu am fost sfântă, dar o să urmeze niște postări dedicate ei pe care nu aș fi vrut să le fac, pentru că ceea ce face ea pe internet vor vedea copiii noștri când vor crește. Probabil vor râde sau vor suferi. Eu nu am nimic cu nimeni, nu am atacat pe nimeni, nu am despărțit în viața mea pe nimeni, nu m-am băgat în familia nimănui. Înțelegeam dacă mă băgam în familia ei și o despărțeam pe femeie asta, meritam să faci tot ceea ce faci tu, să mă înjuri, ameninți sau ce mai faci tu. Dar, dacă eu nu ți-am făcut niciodată rău, eu ți-am iubit copilul ca pe copilul meu, ba chiar mai mult, până să rămân însărcinată am iubit-o pe Antonia. S-au făcut conturi fake și când eram eu la un pas de moarte. Cine venea să îți facă ție cont fake, când noi avem milioane de urmăritori și nu ne-au făcut?! Îți făceau ție? Ai venit cu mesajele, ți-ai dat arama pe față, te-ai simțit. Nu am despărțit pe nimeni, mă duc cu fata mea în biserică și mă jur pe icoană. Ea dă de înțeles că mi-am construit fericirea pe lacrimile ei. Să-i fie rușine!”, a dezvăluit Andra Voloș.

Mai mult, viitoarea soție a lui Robert Lele spune că ea nu are de gând să dea curs acestor lucruri, ci va acționa pe cale legală pentru a rezolva lucrurile. Andra se declară un om neconflictual, astfel că vrea ca focul conflictului să se stingă cât mai repede.

„Am ajuns la saturație, spun asta cu lacrimi în ochi pentru că știu ce suflet am, eu știu cât de mult am tras pentru familia asta, câte lucruri frumoase am făcut, în rest Dumnezeu să dea după suflet fiecăruia. E normal să mă agit pentru că este vorba de familia mea și de imaginea pe care vrei să ne-o construiești de ani de zile. E vorba de soțul meu, spui că vreau să fac nuntă pentru bani. Dacă vor mai exista astfel de lucruri, vin și eu cu dovezi. Am tăcut cinci ani, dar nu mai am de ce să tac. Am vorbit cu avocatul și mai departe se vor rezolva legal lucrurile”, a spus Andra.

De cealaltă parte, Lorena se apără și spune că nu ea a fost cea care a dat curs acelor postări. Bruneta se scuză și spune că acele conturi nu îi aparțin, ba mai mult, aceasta susține că și-a văzut mereu de viața ei după despărțire, niciodată nu a avut atacuri la adresa lor, ba dimpotrivă, ea ar fi fost cea atacată.

„Eu sunt cea mai bogată femeie de pe pământ.Am o familie care mă iubește, am oameni în jurul meu care mă iubesc, nu sunt și nu voi fi niciodata frustrată sau geloasă pe lucrurile materiale cu care unii se laudă pe social media! De ani de zile am tăcut din gură, nu am deranjat, nu am ieșit niciodată să vorbesc public. Chiar și așa, pe mine mă atacă toată lumea când apare câte ceva prin online. Nu sunt eu cea care postează, nu sunt cea care se bagă peste familia nimănui. Nu sunt făcute de mine acele conturi false. Mi-am vazut de treaba mea de acum foarte mult timp, mi-am lasat copilul cu ei, să doarma, să mănânce, să se joace cu copilul lor, am făcut tot ce am putut ca fetița mea să îsi iubeascã tatăl în continuare si să râmână mereu aceeași relație frumoasă între ei ! Ca acum să se permita să se spuna de mine și copilul me că suntem, citez: „nespălate”. Cine e frustrat aici? Cine sunt cei care dau curs la astfel de lucruri? Eu nu am nimic de împărțit cu ei. Dacă eu eram o femeie frustrată, eu nu îmi mai educam copilul să își iubească surioara. Dacă nu eram o femeie frustrată, Antonia nu petrecea timp cu surioara ei, nu stătea atât de mult timp la tatăl ei, nu îi dădeam voie în preajma lui Andra, i-am dat voie să petreacă timp în casă cu ei. Eu practic nu am absolut nimic. Să ieșiți acum și să dați în mine?! Vino cu dovezi că vin și eu”, susține Lorena.

În plus, în imaginile publicate de Andra Voloș se observă mesajele jignitoare din partea fostei soții ale lui Robert Lele. Așadar, pentru că scandalul este departe de a se încheia, l-am contactat pe Lele pentru a îi afla punctul de vedere. Manelistul a preferat să fie dimplomat, însă a susținut că el își vede de nunta cu Andra care va urma cât de curând și de viața alături de ea, iar comentariile din alte părți nu-l interesează.

„Nu îmi doresc să vorbesc despre aceste lucruri, este cel mai bine așa. Nu am vorbit cu ea ( n.r. Lorena), nu mă interesează postările acestei femei. Nu știu de ce a avut această atitudine, nu știu dacă este din cauză că vine nunta, dar eu cu Andra am decis să ne vedem de treaba noastră și să nu ne intereseze de tot ce postează ea”, a declarat Robert Lele pentru CANCAN.RO.

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