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Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: „Toate ideile mele”

De: Andreea Stăncescu 28/06/2026 | 21:45
Andra Volos, planuri mari după nunta cu Robert Lele. În ce domeniu vrea să activeze influencerița: „Toate ideile mele”
Ce vrea să facă Andra Volos după nuntă / Sursa foto: Social media
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Andra Volos traversează o perioadă plină de schimbări și proiecte importante. Pe lângă pregătirile pentru nunta cu Robert Lele, care va avea loc în această toamnă, influencerița își face deja planuri pentru viitor și este hotărâtă să se dezvolte într-un domeniu complet diferit de cel în care activează în prezent.

Influencerița și partenerul ei de viață se află în plin proces de organizare a marelui eveniment, însă Andra Volos nu se ocupă doar de detaliile nunții. În paralel, cei doi își amenajează locuința, iar toate deciziile legate de designul interior sunt luate de influenceriță. Manelistul are încredere deplină în alegerile soției și îi oferă libertatea de a pune în practică ideile pe care le consideră potrivite pentru viitorul lor cămin.

Sursa foto: Instagram

Ce vrea să facă Andra Volos după nuntă

Experiența acumulată în timpul amenajării casei și organizării nunții i-a trezit Andrei Volos o nouă pasiune. Aceasta a descoperit că îi place foarte mult să creeze concepte pentru spații interioare și să coordoneze evenimente, motiv pentru care intenționează să facă un pas important în această direcție după încheierea proiectelor sale din acest an.

Influencerița a dezvăluit că, odată ce va finaliza amenajarea locuinței și după nuntă, își dorește să urmeze cursuri de specializare în design interior și organizare de evenimente. Ea consideră că această experiență practică i-a oferit ocazia să își descopere noi aptitudini și este pregătită pentru o nouă activitate profesională.

„Voiam să spun că după ce termin casa și am să vă prezint și vouă toate ideile mele, fără niciun designer de interior și fără niciun ajutor, în afară de oamenii care efectiv îmi fac mobila, dar sunt ideile mele și mă bucur că soțul meu mă susține și că are încredere în gusturile mele și în tot ceea ce spun eu și că mă lasă să fac cum vreau eu, pentru că știe că am cele mai tari idei pentru noi. Probabil nu pentru toată lumea, dar pentru noi, clar sunt cele mai bune. Și după ce o să termin casa, vreau să mă apuc de cursuri de designer de interior și de evenimente. Și după ce o să vedeți și nunta, pe care o organizez cap-coadă, o să vedeți, o să aflați”, a spus Andra Volos, pe Instagram.

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