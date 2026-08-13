Meteorologii Accuweather anunță secetă extremă în București. Pe ce dată este anunțată următoarea ploaie

Ultima lună de vară aduce temperaturi mai mari decât normalul perioadei, cu cel puțin 5 grade Celsius peste media ultimelor două decenii. Meteorologii Accuweather anunță secetă extremă în Bucureștiă și aproape toată țara.

În luna august, vremea în București se menține extrem de caldă, cu valuri de căldură care vor atinge frecvent 38 – 39 de grade Celsius. Capitala trece printr-o perioadă de caniculă extremă, cu secetă generalizată.

Secetă extremă în București

Weekendul de Sfânta Maria aduce o vreme caldă, cu maxime de până la 30 de grade Celsius. În perioada 17-23 august, căldura revine, începând de luni, când termometrele vor arăta 33 de grade Celsius, iar la mijlocul săptămânii se vor atinge din nou valori de 35 – 36 grade Celsius. Nopțile vor deveni tropicale, cu minime de 20 – 22 de grade.

Spre finalul lunii, în săptămâna 24 – 31 august, tendința indică o stabilizare avremii. Valorile maxime se vor încadra între 28 – 29 de grade Celsius, specifice sfârșitului de vară, însă șansele de precipitații rămân extrem de scăzute.

În zilele cu 38 de grade Celsius la umbră, indicele ITU depășește frecvent pragul critic de 80 de unități, transformând aerul într-unul irespirabil. În luna august, lipsa precipitațiilor va provoca o secetă severă – cu efecte majore în Capitală.

Potrivit prognozei meteo actualizată, primele precipitații sunt așteptate în luna septembrie, pe data de 12. Primele zile din toamă aduce o răcorire plăcută. În prima jumătate a lunii, temperaturile încep să scadă, instalându-se o toamnă blândă. Ziua se vor înregistra în jur de 24-25 de grade Celsius, însă nopțile devin din ce în ce mai răcoroase, cu minime ce coboară spre 12-14 grade Celsius.

În perioada 21-30 septembrie, tranziția spre toamnă se accelerează. Maximele nu vor trece de 24 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni reci, cu minime de 7 – 11 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu intensificări trecătoare ale vântului.

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