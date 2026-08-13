Acasă » Știri » Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV

Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV

De: Alina Drăgan 13/08/2026 | 08:28
Denise Rifai nu e prima victimă a lui Cătălin Măruță. În 2006, a dat-o afară pe Teo Trandafir de la Pro TV
Denise Rifai nu e prima "victimă" a lui Cătălin Măruță
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pauza lui Cătălin Măruță din televiziune s-a încheiat. După doar câteva luni în care a stat pe tușă, acesta a anunțat recent că revine pe micile ecrane, însă de data aceasta la Antena 1. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai, la cârma emisiunii „Furnicuțele”. Aceasta nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV.

Recent, Cătălin Măruță a uimit pe toată lumea anunțând că a semnat cu Antena 1. Acesta a detronat-o pe Denise Rifai și i-a luat locul. Emisiunea „Furnicuțele” se pare că a fost pe placul publicului, așa că șefii de la Antena 1 o mențin în grilă, însă nu în forma actuală. Denise Rifai o să fie înlocuită.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1”, a anunțat Cătălin Măruță.

Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță

Rămâne de văzut dacă publicul îl va considera potrivit pe Cătălin Măruță în formatul de la Antena 1 și dacă înlocuirea lui Denise Rifai a meritat. Nu este pentru prima oară când prezentatorul TV își face debutul la un post de televiziune astfel. Puțini sunt cei care își mai amintesc că în urmă cu ani de zile, atunci când a venit la Pro TV, Cătălin Măruță a mai făcut o „victimă”.

La începutul anilor 2000, Teo Trandafir era vedeta Pro TV care ținea publicul lipit de ecrane. De-a lungul anilor, aceasta a realizat aici mai multe emisiuni, printre cele mai cunoscute și urmărite fiind chiar emisiunea care îi purta numele.

Însă, în anul 2006, Cătălin Măruță ajungea și el la Pro TV, după ce a plecat de la TVR unde prezenta Tonomatul, și îi lua locul lui Teo. Atunci, aceasta a plecat la postul Romantica, iar Cătălin Măruță a venit la Pro TV în locul ei.

Multă vreme s-a spus că partenerul Andrei i-a furat locul lui Teo Trandafir, iar cei doi chiar au vorbit despre acest lucru în cadrul unui podcast.

„Când am plecat de la Pro TV, la Romantica, m-am dus direct în cap. Ştiam că aşa va fi. Publicul nu se duce niciodată după vedetă, suntem produse de televiziune. Publicul se duce după post. Am plecat din Pro TV pentru că eram burn out, eram praf. Două săptămâni am stat să mă gândesc dacă să plec.

Zbârnâiam pur şi simplu de stres. Când am plecat din Pro, Sârbu mi-a zis: „o să te uit!” Aşa fac şi eu cu oamenii care m-au dezamăgit în viaţă, îi uit! Tu, Măruţă, nu mi-ai luat locul, pentru că nu a fost al meu niciodată”, a declarat Teo Trandafir, în podcastul lui Cătălin Măruţă.

Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță

CITEȘTE ȘI:

Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV

Reacția lui Mircea Badea după transferul lui Cătălin Măruță la Antena 1. „Acum se pune că sunt coleg de trust?”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Știri
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
Știri
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro…
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Mediafax
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
Digi24
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
„Improvizație”. Manevra SECRETĂ prin care Trump a fost scos de la summitul NATO
Mediafax
„Improvizație”. Manevra SECRETĂ prin care Trump a fost scos de la summitul NATO
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
Click.ro
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente,...
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Digi 24
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
Digi24
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu...
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
Promotor.ro
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
go4it.ro
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Descopera.ro
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al...
Tags:
ULTIMA ORĂ
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren după nunta cu Georgina Rodriguez. Al-Nassr îi va simți ...
Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren după nunta cu Georgina Rodriguez. Al-Nassr îi va simți lipsa
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer într-un decor exotic! Primele imagini de la cererea în ...
Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer într-un decor exotic! Primele imagini de la cererea în căsătorie
Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația ...
Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai ...
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
Vezi toate știrile