Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV

Pauza lui Cătălin Măruță din televiziune s-a încheiat. După doar câteva luni în care a stat pe tușă, acesta a anunțat recent că revine pe micile ecrane, însă de data aceasta la Antena 1. Cătălin Măruță îi va lua locul lui Denise Rifai, la cârma emisiunii „Furnicuțele”. Aceasta nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV.

Recent, Cătălin Măruță a uimit pe toată lumea anunțând că a semnat cu Antena 1. Acesta a detronat-o pe Denise Rifai și i-a luat locul. Emisiunea „Furnicuțele” se pare că a fost pe placul publicului, așa că șefii de la Antena 1 o mențin în grilă, însă nu în forma actuală. Denise Rifai o să fie înlocuită.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1”, a anunțat Cătălin Măruță.

Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță

Rămâne de văzut dacă publicul îl va considera potrivit pe Cătălin Măruță în formatul de la Antena 1 și dacă înlocuirea lui Denise Rifai a meritat. Nu este pentru prima oară când prezentatorul TV își face debutul la un post de televiziune astfel. Puțini sunt cei care își mai amintesc că în urmă cu ani de zile, atunci când a venit la Pro TV, Cătălin Măruță a mai făcut o „victimă”.

La începutul anilor 2000, Teo Trandafir era vedeta Pro TV care ținea publicul lipit de ecrane. De-a lungul anilor, aceasta a realizat aici mai multe emisiuni, printre cele mai cunoscute și urmărite fiind chiar emisiunea care îi purta numele.

Însă, în anul 2006, Cătălin Măruță ajungea și el la Pro TV, după ce a plecat de la TVR unde prezenta Tonomatul, și îi lua locul lui Teo. Atunci, aceasta a plecat la postul Romantica, iar Cătălin Măruță a venit la Pro TV în locul ei.

Multă vreme s-a spus că partenerul Andrei i-a furat locul lui Teo Trandafir, iar cei doi chiar au vorbit despre acest lucru în cadrul unui podcast.

„Când am plecat de la Pro TV, la Romantica, m-am dus direct în cap. Ştiam că aşa va fi. Publicul nu se duce niciodată după vedetă, suntem produse de televiziune. Publicul se duce după post. Am plecat din Pro TV pentru că eram burn out, eram praf. Două săptămâni am stat să mă gândesc dacă să plec. Zbârnâiam pur şi simplu de stres. Când am plecat din Pro, Sârbu mi-a zis: „o să te uit!” Aşa fac şi eu cu oamenii care m-au dezamăgit în viaţă, îi uit! Tu, Măruţă, nu mi-ai luat locul, pentru că nu a fost al meu niciodată”, a declarat Teo Trandafir, în podcastul lui Cătălin Măruţă.

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