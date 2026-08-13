Avalanșa de mesaje primite de Cătălin Măruță după ce și-a anunțat revenirea la Antena 1: „Mai știi cele 8 televizoare din salon?”

În luna februarie a acestui an, Cătălin Măruța prezenta ultima emisiune de la Pro TV. Show-ul acestuia a fost scos din grila de programe după 18 ani. Deși spunea că își dorește o pauză și să petreacă mai mult timp cu familia, se pare că Măruță nu a rezistat prea mult timp departe de lumina reflectoarelor, iar din toamnă fanii îl pot vedea la Antena 1. Ei bine, se pare că fanii au fost extrem de încântați de vești. Avalanșa de mesaje primite de Cătălin Măruță după ce și-a anunțat revenirea la Antena 1.

Recent, Cătălin Măruță a uimit pe toată lumea anunțând că a semnat cu Antena 1. Acesta a detronat-o pe Denise Rifai și i-a luat locul. Emisiunea „Furnicuțele” se pare că a fost pe placul publicului, așa că șefii de la Antena 1 o mențin în grilă, însă nu în forma actuală. Denise Rifai o să fie înlocuită.

Avalanșa de mesaje primite de Cătălin Măruță după ce și-a anunțat revenirea la Antena 1

Mutarea pare că a fost pe gustul publicului sau cel puțin pe gustul fanilor lui Cătălin Măruță. După ce a făcut anunțul revenirii, acesta a fost asaltat de mesaje din partea susținătorilor săi.

„Felicitări și mult, mult succes! Ne bucurăm maxim pentru bucuria ta și pentru tot ce ți se întâmplă frumos! Locul tău e la TV! Mai știi cele 8 televizoare din salon? Ți-au simțit lipsa”; „Ai stins lumina la Pro la ultima ediție, ai aprins lumina la Antena 1 la prima ediție Furnicuțele”; „Doamne abia așteptam vestea că te putem urmări din nou pe un post de televiziune. Chiar nu mai aveam niciun motiv să deschid TV-ul pe grila tv; „Abia aștept să înceapă emisiunea din toamnă! Din ziua în care ai părăsit platoul de filmare de la La Mărruță, eu, sincer, n-am mai deschis televizorul”, au fost doar câteva dintre mesajele lăsate de fani.

Cătălin Măruță s-a arătat copleșit de mesajele frumoase pe care le-a primit și de susținerea pe care fanii săi i-au arătat-o. Acesta le-a mulțumit tuturor pentru gândurile frumoase și a promis să nu își dezamăgească publicul.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis astăzi. După atâția ani în care mi-ați fost aproape, faptul că vă bucurați alături de mine pentru acest nou început înseamnă enorm. Intru în această poveste cu entuziasm și cu dorința de a vă aduce bucurie, zâmbete și seri frumoase. Sunt recunoscător pentru fiecare gând bun și pentru bucuria cu care ați primit vestea. Înseamnă enorm pentru mine să vă simt aproape la acest nou început. Vă mulțumesc! Ne vedem curând, la Furnicuțele, la Antena 1”, a transmis Cătălin Măruță, în mediul online.

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