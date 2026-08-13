Cristiano Ronaldo își prelungește vacanța după nunta cu Georgina Rodriguez și nu va fi prezent la primele două meciuri oficiale disputate de Al-Nassr în noul sezon. Potrivit presei din Arabia Saudită, starul portughez va lipsi atât de la debutul echipei în Saudi Pro League, cât și de la primul meci din Cupa Regelui.

Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren

Al-Nassr își începe parcursul în noul sezon al campionatului saudit weekendul viitor, când va întâlni Al-Fateh în prima etapă din Saudi Pro League. La doar trei zile distanță, formația din Riyadh are programat și meciul din turul 32 al Cupei Regelui, împotriva celor de la Al-Diriyah.

Ambele partide se vor disputa la Riyadh, însă Cristiano Ronaldo nu va fi pe teren. Atacantul portughez va beneficia în continuare de perioada de odihnă acordată de club și este așteptat să revină ulterior în lot. Absența sa vine după ce Ronaldo a primit permisiunea de a nu participa la programul de pregătire din presezon al lui Al-Nassr.

Ronaldo, în centrul atenției după nuntă

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au făcut recent pasul cel mare, iar fotbalistul portughez și-a dedicat perioada liberă evenimentului personal. După ceremonia de căsătorie, Ronaldo urmează să revină treptat la pregătirea alături de colegii de la Al-Nassr.

Potrivit informațiilor apărute în presa saudită, fotbalistul este așteptat să se întoarcă la antrenamente în zilele următoare. Starul portughez a primit o perioadă suplimentară de vacanță după participarea la acțiunile echipei naționale a Portugaliei.

Al-Nassr se bazează pe Ronaldo în noul sezon

Absența căpitanului portughez reprezintă o lovitură pentru Al-Nassr chiar la începutul noului sezon. Formația din Riyadh își propune să își apere titlul în Pro League, iar Ronaldo este considerat una dintre piesele esențiale ale echipei. Clubul așteaptă revenirea atacantului pentru a-l avea din nou la dispoziție în tentativa de a-și continua parcursul de succes în campionatul Arabiei Saudite.

Ronaldo va reveni la antrenamente după perioada petrecută alături de Georgina Rodriguez, urmând ca ulterior să fie reintegrat în lotul lui Al-Nassr și să își reia meciurile oficiale.

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