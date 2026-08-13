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TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135

De: Irina Vlad 13/08/2026 | 08:10
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
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CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant în mai puțin de 9 secunde. Descoperă numărul lipsă din imagine, iar dacă reușești înseamnă că ai un IQ peste 135. 

Fie că vrei să-ți stimulezi capacitatea intelectuală, să-ți îmbunătățești concentrarea sau pur și simplu să te bucuri de o provocare interesantă, aceste teste de inteligență oferă câte ceva pentru toată lumea.

Un test IQ este o enigmă sau o problemă care necesită gândire, concentrare și, adesea, o abordare neconvențională pentru a fi rezolvată. Spre deosebire de puzzle-urile obișnuite, care se bazează pe o logică simplă, ghicitorile implică adesea jocuri de cuvinte ingenioase, semnificații ascunse sau elemente vizuale înșelătoare, concepute pentru a-ți pune la încercare abilitățile cognitive.

TEST IQ | Descoperă numărul lipsă

Deci, ai găsit răspunsul la această ghicitoare? Felicitări dacă ai găsit răspunsul! Dacă l-ai găsit în limita de timp, înseamnă că IQ-ul tău este peste 135. Dar nu-ți face griji dacă nu ai găsit răspunsul. Chiar și cei mai buni experți în ghicitori pot rămâne blocați din cauza presiunii impuse de limita de timp.

Ghicitorile pot lua multe forme, de la ghicitori la puzzle-uri matematice, și pot varia foarte mult ca nivel de dificultate. Unele sunt simple și distractive, în timp ce altele pot lăsa chiar și cele mai ascuțite minți blocate timp de ore întregi.

Primul număr, „4”, este urmat de „7”. Diferența dintre aceste două numere este 3. Următorul număr, „7”, este urmat de „13”. Diferența dintre acestea este 6, adică dublul diferenței anterioare. Continuând acest tipar, diferența dintre numerele următoare se dublează de fiecare dată. Prin urmare, continuarea este: 4, 7, 13, 25, 49, 97.

rezolvare test IQ/ sursă foto: Jagranjosh.com

La ce sunt folosite testele de inteligență

Un test clasic de inteligență constă în efectuarea unor sarcini variate care măsoară inteligența, inclusiv cunoașterea spațială, memoria pe termen scurt, abilitățile matematice și gândirea analitică. Pentru adulți, cel mai frecvent motiv pentru dorința de a face un test de inteligență este pentru orientarea profesională sau pentru a determina adecvarea la un anumit loc de muncă.

În mod obișnuit, testele IQ nu testează toate cunoștințele pe care un om le acumulează de-a lungul anilor, dar, de fapt, testul IQ evaluează capacitatea cuiva de a învăța/memora. Există multe tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Toate au cam același scop, dar cu diferite accente pe abilități cognitive și instrumente de măsurare diferite.

În general, testele de inteligență sunt bune pentru evaluarea abilităților cognitive de bază, precum logica, rezolvarea problemelor, memoria și raționamentul spațial. Ele nu măsoară valoarea unei persoane sau inteligența emoțională, dar sunt instrumente științifice esențiale în psihologie, educație și medicină.

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

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